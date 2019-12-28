酒店有特殊服務提供　度假期間有狗狗陪瞓　更可帶回家？

也許你喜歡狗狗，但卻不曾擁有一隻自己的狗狗，這時有沒有想過，在度假期間，可以來一場親密的接觸呢？在美國，有一間酒店與動物收容中心合作，推出特殊的領養計劃，讓你在酒店度假期間，有一隻狗狗陪伴左右，合眼緣的話更可領養回家。

度假時有狗狗陪伴，心情會否特別好呢？（ig@home2suites）

這間位於美國密西西比州比洛克西（Biloxi）的Home 2 Suites酒店，在2018年10月時，便開始與當地的動保組織Humane Society of South Mississippi合作，推行一項名為Fostering Hope計劃，希望藉此減輕收容中心負擔，同時增加狗狗被領養的機會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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特殊領養活動Fostering Hope

在Fostering Hope計劃底下，酒店在大堂裏安置了大型狗窩，當客人入住時，可從中挑選合符自己眼緣的狗狗，然後讓狗狗走到你的房間，一起享受美好的假期。

酒店大堂，安排了狗狗在這裏迎接你。（ig@home2suites）

這個計劃不是強迫性的，你可盡情地享受狗狗帶給你的快樂，如果認為與狗狗有緣，更可辦理領養手續。據悉，至今為止已有33位酒店客人，成功將狗狗帶回家，成績令人鼓舞。

一個人來，多帶一隻狗狗回家。（ig@home2suites）

收容所的發言人Bianca Janik表示：「收容中心長期有近8000隻狗狗滯留，正待有心人前來領養。而這酒店的客人，大多數是陸軍或海軍人員來此度假，因此通常會停留幾個月。這段時間，已足夠讓狗狗找到真愛。」

收容中心指，所有領養申請，都會經嚴謹篩查，確保狗狗被收養後，會得到合適妥當的照料。就算狗狗沒被領養，牠們也會回到收容中心。會繼續安排不同的領養活動，讓狗狗們可找到最合適家庭。

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

意大利一間IKEA突然被一群狗狗「佔據」，牠們悠閒地睡在陳列室的毛毯上。原來這間IKEA每年冬天也會歡迎流浪狗進內，化身為「流浪狗避寒中心」，有些員工和顧客更會為牠們送上食物。雖然IKEA並未高調宣傳這政策，但已獲大批顧客稱讚。

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