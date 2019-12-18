萌妹1秒激嬲柴犬哥　狗狗呷醋小舉動融化網民　直呼：太犯規了！

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 黑柴Cromartie跟人類妹妹經常會在Instagram上放閃、賣萌，可愛的舉動迷倒了不少網民！他們偶爾也會爭寵、呷醋，Cromartie日前便因父母不理牠，而對妹妹做出呷醋小舉動！

黑色柴犬Cromartie跟妹妹時常在Instagram上賣萌，這次還展開了一場賣萌的對決。（Instagram圖片：shiba_cromartie）

黑柴「Cromartie」早前成為了哥哥，牠在妹妹出生沒多久，就擔起了保母的角色，整天在她身邊打轉。這對兄妹不時在Instagram上放閃、賣萌，可愛的舉動迷倒了不少網民！雖然Cromartie是位「妹控」，不過偶爾也會有爭寵、呷醋的時間。早前，牠就跟妹妹爭玩具，一人一狗用口拉著公仔玩拔河！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這次Cromartie和妹妹展開了一場賣萌的大對決。妹妹用手擠著圓圓的臉頰，還自帶「噗～阿噗～」的音效，瞬間擄獲父母的芳心，即使Cromartie使出招牌萌笑，仍然無法挽回父母的心意。風頭突然被搶，Cromartie帶著滿滿的醋意，用手一把推開妹妹的大腿，彷彿在說：「討厭！別搶風頭！」

Cromartie：「討厭！別搶風頭！」（Instagram圖片：shiba_cromartie）

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雖然Cromartie一手推開妹妹，不過牠其實是位疼惜妹妹的好哥哥，時常守護在妹妹身邊。這段可愛的影片上載到Instagram後，獲多達8千位網民觀看，近2千位網民點讚，部份留言指：「好可愛」、「他們感情很好」、「最後那腳...我忍不住笑了」、「哥哥太犯規了！」

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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