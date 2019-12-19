台女以虐待倉鼠威脅前男友回頭　狂捏兩鼠致眼球險飛出

台灣一名20歲女子疑因感情糾紛，虐待兩隻與前男友共同飼養的倉鼠，導致倉鼠眼球險些爆出，惹網民群起批評。當地動保機構昨日(18日）將倉鼠送醫，經診治後證實其視力受永久重創。

日前，台灣嘉義縣一名20歲的女子因與前男友有感情糾紛，竟虐待二人共同飼養的倉鼠，捏致牠們眼球突出，以威脅前任回心轉意。她用力狂捏倉鼠的影片被上載至網上，因而引起眾怒，狠批她行為冷血。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

20歲的女子因感情糾紛，虐待與前男友共同飼養的倉鼠。（Facebook@吳育才）

冷血狂捏倉鼠身軀 眼球險飛出

該女子將虐鼠影片傳給前男友，其現任女友隨即將影片上傳至社交網站，揭發惡行。從影片中可見，該名女子用力地握住兩隻倉鼠的身軀，導致倉鼠眼球突出，似乎險些飛出，過程更長達數十秒，狀甚駭人。倉鼠亦不斷掙扎，眼睛充血，呼吸困難。

虐鼠影片曝光後，大批市民於17日晚上向動保機構求助，望能救起兩隻受害倉鼠。該名女子的冷血惡行惹來極大迴響，大批網民直接到其社交帳戶斥罵，她原本回應態度強硬，更反擊網民「如果你們很有時間罵人，不要睡喔」。其後，她於網上致歉，並指會將倉鼠還給前男友。

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倉鼠視力證受永久性重創

動保機構經追查後，終在昨日（18日）上午找到倉鼠所在位置，從該女子手上救走兩隻倉鼠，並隨即將牠們送醫。倉鼠們被救出後，眼球仍明顯突出，一度奄奄一息。最新消息指，倉鼠經診治後證實視力受重創，無法復原。

當地有關政府部門對事件作出回應，指該名女子的虐鼠行為已觸犯動保法，將依法裁處台幣15,000元（約港幣3875元）罰款。

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