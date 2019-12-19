貴婦狗把紙巾丟滿客廳　寵主回家秒崩潰　搗蛋背後藏暖心理由！

貓狗總對紙巾有種莫名奇妙的喜愛，總喜歡把紙巾鋪滿全屋。 台灣這隻貴婦狗也不例外，狗主日前下班回家，便看到整個客廳都鋪滿紙巾，令她當場崩潰。當她打算責備貴婦狗之際，她竟發現狗狗搗蛋背後，藏了一個暖心理由？

狗主回家看到這幕超崩潰！（受訪者提供）

台灣狗主He Chen昨天回家時，家裏的貴婦狗「魯魯」興高采烈地出來接門。她看到魯魯那麼掛念自己，心情也特別好，結果她踏入客廳就發現紙巾鋪滿一地，整個人超崩潰！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我整個大傻眼，一包全新的衛生紙被牠拆了！」原來魯魯趁她不在的時候，瘋在地抽出紙巾，並丟滿客廳。她原本想責備魯魯，結果牠立即跑到紙巾堆裏，叼起裏頭的熊公仔，一臉無辜地看著她，彷彿在說：「我只是為了幫熊熊蓋被子...」

魯魯跟這隻熊公仔「認識」了兩年多，並把它當成了最好的朋友，無論到哪裏都要帶著它，狗主指出：「牠超級喜歡熊熊，喜歡到會咬著熊熊出門。」她看著魯魯可憐的表情，也捨不得生氣，只好安慰自己，牠是為了幫熊公仔鋪床蓋被。

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「差點殺了你！」狗主把魯魯搗蛋的故事分享到facebook群組，不到一天已經獲得7百多位網民點讚，大部份網民都認為魯魯的行為非常暖心，有留言指：「今天變冷了！」、「牠怕熊熊冷啦！」、「真是貼心的孩子啊！」、「還鋪地板，好讓熊熊睡覺！」、「下次教牠用毛巾蓋。」，也有網民留言指：「熊熊是共犯哦！」

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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