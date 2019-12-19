10貓咪為爭奪大腿大打出手　醒目奴才1招KO　網民：以後不怕腳痺

大家有留意嗎？貓咪在冬天總是特別親人，經常會主動跳到床上，甚至會主動窩在人們的腿間。雖然得到貓咪的寵幸是件值得高興的事情，但逗留的時間過長，腿還是會感到麻痺，如果貓咪數量太多，牠們還會因爭位而大打出手！ 台灣網民早前便設計了一個「原味大腿抱枕」，讓大腿回復自由之餘，同時又可以滿足主子的需要！

貓主製作的大腿抱枕大受貓咪垂青！（facebook圖片：武喵家族）

台灣貓主朱小姐與丈夫飼養貓咪已經有7、8年，他們發現貓咪很喜歡窩在大腿的位置。在天氣寒冷的日子，貓咪會自動蜂擁而上，牠們還常常因搶位子而吵架。為了解決這個問題，於是決定用舊牛仔褲製作「大腿抱枕」，即使家裏沒有人，貓咪仍然有地方可以窩著。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「沒想到，貓咪們很捧場呢！」朱小姐發現牠們很喜歡抓牛仔褲，於是靈機一觸。把棉花、舊衣服塞進舊牛仔褲，製作成「原味大腿抱枕」，結果深受貓咪歡迎！完成後，馬上有貓咪上去休息，現在即使家裏沒有人，貓咪仍然有地方可以窩著。雖然已有替身，不過真大腿的吸引力並沒有減退，「當牠們玩累了，不管是真大腿，還是假大腿都有貓。」

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪使用大腿抱枕的溫馨照▾▾▾

+ 14 + 13 + 12

這款「原味大腿抱枕」發布到facebook後，引起不少網民的關注，貓友們紛紛表示實用，部份留言指：「貓真的很愛躺這個位置…」、「上面有濃濃的主人味」、「牠們要的應該是胯下的溫度」、「男友抱枕的概念」、「用一個假大腿換一個床位」，更有網民已經積極製作了一個類似的抱枕，它還即時獲得主子寵幸。

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

近來常聽網民說寵物有「分離焦慮症」，但自己要返工日做夜做，總不可能24小長伴左右，有無辦法減低牠們對自己的相思之情？這個DIY「主人大腿床墊」可能幫到手，因它載有你的氣味，寵物睡在上面可時刻嗅到主人氣息，應該有一定幫助！

▾▾▾點撃圖片放大：教你5個Step製作大腿抱枕▾▾▾

+ 2

▾▾▾寵物患有分離焦慮症，外國主人巧用妙招解決問題▾▾▾

也有主人用奇怪方法安撫寵物心靈，助牠改善分離焦慮症。

一隻老狗患有分離焦慮症，只要主人不在身旁就會不停地吠叫，甚至作出自殘行為。主人費盡心思，也尋求了獸醫的藥物協助，也沒法讓狗狗情緒平伏。但在一個偶然的機會下，主人採用了這方法後，竟然令狗狗感到安心。就算主人離家，狗狗也能安靜地熟睡，這方法究竟是什麼呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看主人採用了什麼絕招！▾▾▾