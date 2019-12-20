貪玩柴犬遇上結界？前腳逃跑但後腳緊黏地面　網民揭曉被定格之謎

台北一頭柴犬有著獨特的看舖姿勢，牠的前半身已走出店面，一副急不及待地跑出去的模樣，但後腳則坐在店內，絕不踏出店面，惹來顧客好奇的目光。原來這頭柴犬曾經時常偷走，直到一件事發生後才改掉壞習慣。

柴犬Cookie是台北一間飲品店的店長，因此廣為附近居民熟悉，是社區的小明星。貪玩的牠總是面朝街道，前半身更已踏出店面，但後腳卻堅持坐在店內，絕不會走出去，形成獨特的逗趣姿勢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬Cookie是台北一間飲品店的店長。（Facebook@柴犬天地-CooKie生活大小事）

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曾因偷走被飼主不理不睬

Cookie的飼主透露，其實一歲前的牠非常愛偷走。在牠快滿一歲的某天，牠再度偷走出外，跑到了一位熟客附近的工作室，失蹤了將近三小時。飼主接回牠後，大罵一頓並在之後3天對牠不理不睬，就連餵食也不正眼看牠，然後再三叮嚀牠不能偷走。自此，牠就再也不敢亂跑，後腳不再胡亂踏出店面。

現年5歲半的Cookie，自4個月大起就開始幫忙看舖，附近的居民或顧客每逢經過也會摸牠，牠亦隨和地任由別人摸。牠獨特的看舖姿勢被顧客拍下，分享至網絡後大受歡迎，網民隨即大讚牠乖巧，笑言：「別人的柴不會讓人失望」、「下次可能只剩尾巴在店裏」、「（牠只是）懶得抬後腿」、「我家的（狗）根本沒在怕，被揍完繼續跑」。

Cookie：「我不但是店長，更是公主！」（Facebook@柴犬天地-CooKie生活大小事）

患「公主病」的貪玩柴店長

Cookie不僅貪玩，而且還很懂得享受，被飼主戲謔是「公主柴犬」。飼主表示，按摩是牠最愛的活動之一，牠還會自行調整想被按的位置。另外，牠喜歡慢慢喝水，進食也要小口地細嚼慢咽，一旦遇到太大的肉，挑剔的牠寧願不吃，就連乾糧也要逐粒餵飼，讓飼主哭笑不得。雖然Cookie性格挑剔，但飼主依然對牠疼愛有加，開玩笑道：「還好你有張可愛的臉，如果是人類早就被我趕出家門了！」

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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