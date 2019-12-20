懷孕浪貓被撿回家後光速變臉　老公也中招　網民：地表最強小三

相信不少人都會認同，毛孩根本是「地表最強小三」，將牠帶回家裏，家中男人隨時都會變心！近日有台灣網民，在社交群組裏分享了自己的故事，她回想起4個月前剛撿到懷孕浪貓時牠楚楚可憐，但沒想到回家後貓咪隨即變臉，更把家中男人搶走！

布丁在流浪時的樣子，楚楚可憐的惹人憐憫。（受訪者提供）

這則有趣的貓咪變身成小三故事，發生在台灣，近日由主人蘇小姐在Facebook社交群組「愛貓聯盟」裏分享出來。話說在8月中時，蘇小姐在路邊撿到一隻貓咪，並帶到獸醫診所檢查，這時才發現貓咪已懷孕，但她仍堅持要收養並帶回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當帶懷孕浪貓回家後，老公卻有點微言，認為本身已養2貓1狗，再加懷孕母貓會很吃力辛苦。不過懷孕浪貓布丁很親人乖巧，經相處後老公態度隨即逆轉，老公睡覺時懷中的位置，更被布丁搶去！

7貓1狗（受訪者提供）

蘇小姐表示雖然照顧毛孩們也感到吃力，但從沒想過要送養。因為能看到牠們就會感到開心快樂，將生活遇到的煩憂忘卻，自己省吃省喝也甘願。為了令貓咪有更好的生活環境，她為貓咪們搭建了不同的小屋，希望與這些有緣的毛孩一起幸福地生活下去。

網友看到布丁這麼可愛親人，紛紛留言表示「地表最強小三」、「我看見牠鄙視的眼神」、「這眼神這姿勢，羨慕、嫉妒、恨啊！」、「牠說：沒妳的事了，去鏟屎吧」、「那個臉根本說明：這個男人是我的」、「那個示威的眼神」、「完全是一個小三的節奏」。

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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