詐騙貓撞車輪製造假車禍　抬頭看到車主做這件事即逃走

日本最近有一隻碰瓷貓出沒！ 這些橘貓經常在後巷出沒，每當看到人們停泊單車，牠就會衝上前，假裝被撞受傷！有網民近日便把牠的惡行放到網路上，引發連番討論和轉發。

碰瓷貓：「你撞到我了！快賠罐罐給我！」（Twitter影片截圖：knob_twitt）

「我在家附近遇到一隻恐怖的貓咪，牠故意走到我單車的前輪......」日本有網民早前在Twitter上載了一段有趣的影片，內容是他把單車停泊後，有隻貓咪突然從旁邊冒出來，故意撞上單車的前輪，然後摔倒在地上！牠眼角瞥向網民，手微微抽搐著，彷彿跟他說：「你把我撞傷了，快賠罐！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這個情節看起來非常熟眼，就跟傳說中的碰瓷黨一樣！不過他並沒有因而就範，貓咪用幽怨的眼神看著網民。突然！牠好像留意到自己的行為被網民用手機全程拍下，於是立即翻身逃離現場。

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原來這隻貓咪是慣犯，時常會在附近的巷子碰瓷。網民把影片上載到Twitter後，隨即獲得超過9萬網民讚好，多達3萬網民留言，部份留言指：「清楚地拍下犯人的樣子」、「牠是故意的！」、「手還在抖耶！」、「太過份了！應該要把牠抱緊！」、「影片證明了車頭攝影機的重要性！」

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台灣還有隻愛扮死的黑狗？

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