【貓咪心理】為什麼貓咪吃飽後會抓地板？　背後原因令人心酸……

編按：各位貓奴有沒有看過主子在吃飯後不停在地板上做出撥沙的動作呢？你們知道為什麼嗎？下文作者為大家解釋了背後令人心酸的原因。

為什麼吃飽飯之後要在貓碗附近抓抓抓呢？

聽過的人或許不多，不過大家知道曾經在外流浪的貓咪有一個常見的習性，那就是吃飽飯之後會在貓碗附近一直抓。

原本以為貓咪是在吃飯，可是房間裡卻突然傳來……

沙沙沙！

也就是貓咪抓木頭地板的摩擦聲。

感覺牠們非常用力地在抓地板與墻壁。

流浪的貓咪有一個常見的習性，那就是吃飽飯之後會在貓碗附近一直抓。（unsplash／adnikiforov）

其實當我看到那個動作時，就立刻發現這件事了。家裡有養貓的人應該也曾經看過這樣舉動。沒錯，就是貓咪上完廁所之後撥沙掩埋排泄物的動作。

咦，等一下。你以為剛才大口大口吃的東西是大便嗎！？這樣的舉動已經夠讓人訝異了，但是沒想到知道理由之後，坦白說，反而讓人瞠目結舌。

我們家唯一會出現這種舉動的貓咪，就是人見人愛的淘氣小子，波波龍。

家裡有養貓的人應該也曾經看過貓咪上完廁所之後撥沙掩埋排泄物的動作。（Gettyimages／視覺中國）

我們家的貓基本上都是認養的，或者是找不到飼主的貓咪。當中唯一被無情飼主丟棄的貓咪，就是波波龍。

只有波波龍會採取這個謎樣的舉動。其實那是因為……牠想要把剩下的飯藏起來。

貓上完廁所以後會把沙子蓋在排泄物上市眾所皆知的事。這是因為原本在野外生活的貓咪為了不讓外界敵人聞到自己的排泄物氣味，所以才會做出用沙子來遮掩氣味這個舉動。

野外生活的貓咪為了不讓外界敵人聞到自己的排泄物氣味，所以會用沙子來遮掩氣味。（unsplash／tomlaudiophile）

這樣的舉動出現在貓飯上的理由就只有一個。

在不知道什麼時候才能夠吃到下一餐這個嚴峻的野生環境之下，得到食物並不容易。雖然今天有飯吃，卻不能夠保證明天也有飯吃。這麼重要的飯要是一口氣全部吃光的話，那在野外就活不下去了。

正因如此，貓咪才會留下一點點，把它藏起來，晚點再吃。

知道這個理由之後，我淚如雨下。

不知道什麼時候才能夠吃到下一餐，所以貓咪才會把它藏起來，晚點再吃。（unsplash／onice）

波波龍剛來我們家的時候只有巴掌大。而這麼小的波波龍竟然有這個習性……

被人丟棄的世界或許短暫，但是牠已經充分感受到來自野生的恐怖與嚴苛，所以才會出現這個習性吧。

如果不理解貓咪這習性的話，說不定會誤以為好不容易幫貓咪準備了飯，卻被當作大便來看待而稍受打擊。

可是，這種情況就和阻礙我們看電視或看手機一樣，只要了解貓咪的習性，對照牠們過去的生活，有時反而能夠看出背後的理由。

幸好我掌握到理由，所以會想要更重視貓咪，並且燃起必須更加疼惜牠們的使命感。

貓咪每一個細微的動作都有用意、有其歷史性。我是這麼認為的。

如果不理解貓咪這習性的話，說不定會誤以為貓咪把飯當作大便來看待。（VCG）

現在的波波龍吃飽飯後依舊會留一些飯，並且在地板上做出撥沙的動作。既然如此，就讓我為牠提供一個不再需要出現那個習性、每天都過著安心又幸福的生活吧。因為只要待在我們家，就不會有敵人出現。我會讓你幸福的……

（……呵……就這樣決定吧）。

可是波波龍拼命留下的緊急備糧，卻因為「哦，你不吃嗎？太好了～」而被琉克吃光。這種情況就和因為最喜歡吃奶油蛋糕上的草莓而特地留到最後再吃，結果卻被那個以為「咦～！？你討厭草莓呀？那我吃囉～」而擅自把草莓吞下去、幾乎快要把人氣炸的傢伙一樣……。

可是波波龍拼命留下的緊急備糧，卻因為「哦，你不吃嗎？太好了～」而被琉克吃光。（VCG）

不，是養成這個習慣的你不對吧……對不起，波波龍……今後我會注意的……。今天我們家依舊平和又融洽喔。

以上內容節錄自《貓奴的我不推薦養貓の11個理由 完全揭曉貓咪真面目！》

《貓奴的我不推薦養貓の11個理由 完全揭曉貓咪真面目！》封面。（非凡出版）

書名：《貓奴的我不推薦養貓の11個理由 完全揭曉貓咪真面目！》

作者：嚮介

譯者：何姵儀

出版社：非凡出版