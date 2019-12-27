19歲老貓走失近7年　平安夜離奇與飼主重聚　飼主淚崩：聖誕奇蹟

聖誕節是與親朋好友聚頭的節日，在這普世歡騰的時節，興許會碰上奇蹟發生。英國一頭19歲的老貓走失將近7年，在平安夜當天，牠竟在路人的協助下成功與飼主團圓，共度溫馨聖誕節。

英國一頭19歲的老貓「Tabs」走失了近7年，在街頭過著朝不保夕的生活。然而，就在平安夜當日（24日），牠被一名路人發現，輾轉下竟與飼主重聚，毋須再孤零零地度過聖誕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

搬家期間走失

2013年2月，飼主Jude和John因正在搬家，愛貓Tabs在混亂間意外走失，往後數年音訊全無。但在剛過去的聖誕節，他們終於能一圓心願，與年邁的Tabs再次一同生活。

上周二，一名路人在街頭發現可憐兮兮的Tabs，於是致電動保機構求助。機構義工發現了Tabs身上的晶片，遂按資料找到了Jude和John。二人接獲這通突如其來的電話，表現得難以置信，Jude表示：「我們以為是惡作劇，但當他（義工）提及Tabs的名字時，我就知道這並非惡作劇。」

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二人隨即駕車到收容所，Tabs憔悴的身影映入眼簾。Tabs不但脊椎突出、滿身傷痕，而且毛髮打結，狀況似乎甚差。二人大感心疼，Jude指：「完全想像不到牠如何存活下來，可能牠正等待與我們相見，這是聖誕的奇蹟！」

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