唐狗守候警局10年　警方竟為這原因嫌棄牠　用巡邏車把牠送收容所

警局竟然帶頭棄養？ 台灣花蓮分局的「局犬」小黃，日前被警員以巡邏車送到收容所，原因是牠在半夜會亂吠。事件及後在網上廣傳，不少網民都質疑警方的做法，更斥警方「用完即棄」。

守候花蓮縣警局10年的局犬「小黃」被送到收容所。（facebook圖片：花蓮人）

台灣花蓮縣警局傳出棄養的消息！有網民在facebook專頁上爆料指，有一隻守候在警局10年的局犬「小黃」，被警員用巡邏車「以流浪犬的名義」送到收容所，網民更上載了兩張小黃瑟縮在鐵籠的照片，狗狗的眼神裏充滿了不捨和落寞。帖文發布後引起網民熱烈討論，部份網民更斥責警局「帶頭棄養寵物」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民為小黃抱不平。（facebook圖片：花蓮人）

花蓮分局得悉網民就此事引起熱烈討論後，亦曾於facebook專頁發文澄清，指小黃是10年前被人遺棄的流浪犬，及後被警局收留並飼養至今。而小黃的身體狀況每況愈下，視力退化，更曾發生車禍。

▾▾▾點撃圖片放大：看小黃的日常照片▾▾▾

而局方把小黃送到收容所的原因是牠亂吠，「近二個月來，晚間與深夜時段，小黃經常會不明原因亂吠，致附近住戶反映犬吠聲妨礙安寧，因此才很不捨地另作安排，讓小黃暫時到流浪之家。」局方於帖文指有警員打算收養小黃，惟帖文刊登短時間後，已遭局方刪除。

不少網民得悉小黃被送到收容所，都在帖文留言斥責警方做法不當，「工作10年沒退休金就算了，還被丟到收容所」、「第一次看到狗會吠就棄養」、「不能因為老了就棄養」，有資深狗主認為小黃會亂吠是由於患上失智症，對周遭感到不安所致。有部份網民直指警局為公眾做了不良榜樣：「做了最壞的示範」。

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