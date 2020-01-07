患癌金毛尋回犬安樂死前最後散步　主人拍下最傷心一幕：安息了

珍惜與狗狗相聚的時間，牠的一生只是你的十多年。加拿大有寵主在去年年底時，遇上喪犬之痛。當時寵物14的歲愛犬患上癌症，並已到末期，只能忍痛送牠安樂死。寵主拍下狗狗慢慢地走向獸醫診所的最後一程，淚崩說出安息吧！

Murphy你要在天國開心活下去。（twitter@daleethompson）

狗狗就像自己的家人，要忍痛分離，實在是極難受的事。在加拿大多倫多，一隻14歲的金毛尋回犬Murphy，在去年（2019）年底與主人分開了。牠的主人Dale Thompson表示，因為狗狗年老，加上患了鼻咽癌末期，實在不忍狗狗再受痛苦，只得忍痛讓牠安樂死。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 19 + 18 + 17

這是Murphy最後一次去獸醫診所了，牠是帶着尊嚴、清晰的頭腦以及榮譽進去的。牠離開了這個世界，保持着自己一貫的風格、優雅以及歡樂。再見，我的好朋友，RIP。 Dale Thompson

「自從Murphy離開後，我的心像被淘空了，我的世界裏出現了一個永遠沒法填補的空洞。我迷失了，縱然我悲傷地哭泣千百萬遍，帶着沉重的步伐走了多遠的路也好，這份悲傷一直纏繞着我，我實在沒法釋懷。」

主人以淚洗臉的日程，令網民看了心酸。（twitter@daleethompson）

「當失去所愛，這世界一切都變得殘酷，我實在沒法再好好地再思考下去。我親愛的Murphy，願你有一個美好的日與夜，我最親愛的王子。」

「即使到最後時刻，Murphy還是愉快地面對。當時我哭着向牠說再見，牠試圖來到我身旁安慰我。我對牠充滿歉疚，我沒有足夠的時間陪伴牠，我真的感到後悔，但一切都遲了。」

一切都原封不動，但我想Murphy。（twitter@daleethompson）

隨後，Thompson又在Twitter裏分享了一張相片，相中有水碗與狗糧。他用文字補充了自己的心情：「現在四周是如此的安靜，可以聽到時鐘在滴答作響，地板在吱吱地發出響聲。每個聲音都像放大了好幾倍。我看着Murphy吃飯的地方，牠的水和糧食都原封不動，我看着看着，淚水已不禁流了下來。」

Murphy，你最愛的玩具也很想念你。（twitter@daleethompson）

網民得悉Murphy的離世，都表示心痛，但也明白要作出這決定絕不容易。「這個話題令我很痛心，RIP勇敢的孩子，但很高興你有個這麼愛錫你的主人。」、「對於你的傷痛，我身同感受，要振作呀！」、「心很痛，但請堅強下去，狗狗不想你傷心」、「讓我想起了離我而去的狗狗，至今我仍在想牠、。

▼▼▼外國一頭狗狗準備安樂死，女侍應竟為牠做出這窩心舉動▼▼▼