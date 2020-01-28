沙律貓狗之家搬新場　義工冒雨拉帆布倒水　最擔心這東西來臨...

本地收容所「沙律貓狗之家」上月底終成功搬遷，場內200多隻狗狗避免毋須在除夕露宿街頭。可是現時所住的狗舍只屬過渡性質，沙律媽坦言希望趕在雨季前再度搬遷。

「沙律貓狗之家」去年年初接獲地政署通知，要求清拆場內所有建築，變相要求他們在去年12月31日前搬遷。幾經波折下，他們終趕在限期前遷走。雖然避過流落街頭一劫，但雨季不久後便會到來，因此當務之急是籌措經費興建新狗場。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本地收容所「沙律貓狗之家」因遭地政署逼遷，遂於聖誕節遷往新場地。

臨時狗舍設施簡陋 狗狗暴雨下濕透

因時間及資源緊絀，創辦人沙律媽（陳慧珍）本來擔心無法如期搬遷，幸在多名義工合力下，終於聖誕假期遷往位於逢吉鄉村的臨時狗舍。但狗舍終究只屬過渡性質，場地設施簡陋，根本無法抵擋狂風暴雨。早前突然下起大雨，狗籠上只得薄薄的帆布遮擋，根本無法擋雨，義工們只好冒著大雨親手倒走帆布上的水，盡力保護狗狗。

（鄭子峰攝）

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急籌百萬經費建新狗舍

沙律媽坦言，希望趕在雨季前再度搬遷，搬遷費用為目前最大憂慮，尚欠90萬元至100萬元。她透露，已物色新狗舍場地，惟因經費不足一直未能開始動工：「我哋想趕喺雨季風季嚟之前搬，因為（建築）工程都起碼要兩個月，即使月尾籌夠，都要3月尾先可以搬。」

緊急呼籲有心人捐款，趁新年捐出利市，盼雨季風季前建狗舍，安頓200多隻毛孩。捐款途徑：

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