老爸外遊前叮囑：狗少根毛就不放過你　女兒網上求助一句考起網民

台灣一對父母因外遊，將家中臘腸狗交給女兒獨力照顧。愛狗心切的爸爸多番叮囑女兒妥善照顧愛犬，更警告她「如果狗少一根毛我就不放過你」，豈料女兒竟爆出一句反問，頓時嚇得網民語塞。

日前，台北一名狗主在網上分享被父親「恐嚇」的經歷，指父親警告她必須好好照顧家中的臘腸狗，更威脅道「如果狗少一根毛我就不放過你」。這句警告卻忽爾激起她的好奇心，詢問網民「長毛臘腸總共有幾根毛？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名飼主被父親「威脅」後，忽發奇想詢問網民：「長毛臘腸總共有幾根毛？」（Facebook@臘腸寶寶家族）

狗主Tiffany家中飼養了一頭長毛臘腸犬Thomas，深得父母疼愛。她的父母早前因外遊，故只好將Thomas交給她獨力照顧，爸爸更特地警告她：「照顧好狗！如果回來，狗少一根毛我就不放過你！」Tiffany將這段經歷分享至網上，並不禁留言詢問網民，「我想了很久...長毛臘腸總共有幾根毛？我是真的想知道...有人知道嗎？」

狗主Tiffany的爸爸在外遊前特地警告她：「照顧好狗！如果回來，狗少一根毛我就不放過你！」（Facebook@臘腸狗Thomas偷馬）

▼▼▼▼▼點擊放大看Thomas到底有多少根毛▼▼▼▼▼

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網民們被她的反應惹笑，紛紛留下創意答案，「你完蛋了！牠會自然換毛」、「不是單就是雙」、「先把牠的毛剃掉，回來就數不到了」、「我數過！有14,532,578,914根」、「臘腸半年換一次毛，一次換半年，有多少毛我還真的不敢想」。另外，也有網民笑言父母疼愛狗狗多於她，「你要問的問題應該不是狗毛有幾根…你要問的應該是：請問我是爸媽親生的嗎？」

▼▼▼父母通常也是最愛狗的一群，早前一名父親正親吻愛犬，女兒卻突然吐出一句話讓網民爆笑▼▼▼