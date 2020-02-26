【致命疫症】貓狗致命疾病有邊幾種？愛協話知　同步你點預防

疫苗的作用，不是治療疾病，而是預防疾病的出現。疫苗能弱化、降低活力的病毒，給健康的貓狗注射疫苗，可幫助貓狗產生對病毒的抵抗力，即使受到病毒侵犯，也能迅速作出反應以抵抗疾病，從而保障貓狗的健康。

此文章轉載自香港愛護動物協會足印雜誌107期。

預防勝於治療，替毛孩注射合適的疫苗，能讓牠們遠離疾病。（the_dogs_den）

疫苗的始創者為英國醫生愛德華·詹納（Edward Jenner）。他在1796年利用牛痘病毒作天花病疫苗。疫苗接種的英文vaccination由牛隻的法文vache（拉丁文vacca）演變而來。自此之後，疫苗成為了人類和獸醫預防醫學的核心部份。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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透過接種較安全、病情較輕微的致病媒介，疫苗能刺激病者身體的免疫系統。當真正的病源體來犯時，免疫系統便能迅速作出反應以抵抗疾病。

獸醫藉著疫苗接種幫助動物對抗多種疾病，使這些疾病的病發率大幅降低。然而我們絕不能因而掉以輕心。愛護動物協會經常接觸未接受疫苗接種的流浪動物，因此我們相當肯定這些疾病仍存活於社區之中。香港和暖的氣候使病源體能存活更久，所以寵主應定時為動物接種疫苗。

留意注射的時機，一般在第8週已可接受疫苗接種。（barry_the_aussie_bulldog）

防疫接種注射

寵主應特別注意年幼貓犬的整套防疫接種。一般而言牠們需要於第8週、第12週及第16週接受疫苗接種。年幼動物通常由母體獲得免疫抗體，這些抗體卻有機會影響疫苗的正常運作，故此獸醫建議動物16週大時，在母體免疫消減後，再注射第三針加強疫苗。

另外需要注意的是，狗兒是一種需要社交的動物，故此寵主要平衡為狗隻疫苗注射與牠們接觸外界的需要。幼犬於4至12週大的時候正處於社交和性格發展的黃金期，非常需要與人類及外界接觸。寵主可以考慮讓已接受疫苗注射的狗兒與其他幼犬接觸。另外寵主亦可把幼犬放置於寵物袋中帶同外出，讓幼犬感受社區裏不同的聲音和景物。

狗隻均需接受加強注射，現時我們建議寵主為狗隻每年注射一次加強疫苗，同時讓獸醫為動物進行全面檢查，過程中寵主可向獸醫查詢有關狗隻健康及注射疫苗等事宜。

部份提供寄養服務的機構或公司（包括本會），對防疫注射均有嚴格的規定，寵主宜先瞭解清楚。如帶動物出境時，本地及外地對於防疫注射同樣有相當多的限制及規定。

在麻醉期間（如進行絕育手術時）為動物注射預防疫苗，可能會影響疫苗效果。不過於特別情況下，獸醫還是可能會考慮於麻醉期間為動物注射疫苗。

疫苗能對抗的疾病

犬隻

甚麼是DHPPiL疫苗？DHPPiL疫苗能預防五種疾病：

•Distemper 犬瘟熱 - 可致命的病毒感染，影響肺部、腸道、中樞神經系統

•Hepatitis 肝炎 - 可引致肝臟受損的病毒感染

•Parvo 病毒性腸炎 - 高死亡率的病毒感染，可引致嚴重腹瀉及嘔吐

•Parainfluenza 副流行性感冒 - 影響犬隻呼吸系統的病毒感染

•Leptospirosis 鈎端螺旋體病 - 高死亡率的細菌感染，由老鼠尿液傳播

香港法例規定所有犬隻必須每三年接受狂犬病疫苗接種一次，才能領取到牌照。（其他動物則不須要）

若狗隻需要暫居寄養宿舍，寵主可考慮為犬隻接種「狗房咳」疫苗。狗房咳並非致命疾病，寵主可視乎需要，決定是否接種。

甚麼是Tricat疫苗？Tricat疫苗對抗的三種病毒

•Herpes Virus 疱疹病毒 - 導致「貓瘟」的主要病毒

•Calicivirus 卡里西病毒 - 另一導致「貓瘟」的病毒

•Panleukopaenia Virus 泛白血球減少病毒 – 歸類於犬隻病毒性腸炎的疾病