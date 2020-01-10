【Ruff & Fetch】佐敦寵物超市Top 5零食推介　第1位長期斷貨

Ruff & Fetch 拉夫寵物生活位於佐敦官涌街，鄰近柯士甸站。 店舖地面的寵物商品部佔地二千呎，產品涵蓋食品、護理產品、清潔用品、出行用品、玩具、服飾、傢俱等等，售賣逾千款寵物用品！《香港01》記者實地到Ruff & Fetch 拉夫寵物生活踩場，為大家介紹店內多款Top 5人氣零食。

店舖地面的寵物商品部佔地二千呎，產品涵蓋食品、護理產品、清潔用品、出行用品、玩具、服飾、傢俱等等。

正所謂「民以食為天」，Ruff & Fetch注重寵物健康，店舖所售賣的寵物食品，均以天然、健康為主，款式多達100款。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

負責人表示，天然寵物零食大多以單一肉類製作，能夠減低寵物因食物而致敏的風險。天然寵物食品大多數以風乾製作，無額外添加調味料，能夠減輕寵物腎臟負擔。負責人還即席推介了5個人氣天然食品品牌及其人氣寵物零食。

Raw Rewards的三文魚脫水小食$115

第1位：Raw Rewards的三文魚脫水小食$115

Raw Rewards的脫水小食的銷量長期高企，當中最受歡迎的莫過於三文魚小食和白身魚小食。據店舖負責人指，曾經有客人大手購入三文魚小食多達26包。記者到訪當日，兩款口味已被客人一掃而輕，架上只剩牛肝小食及野牛肝小食，而貨品亦僅餘3包。

▾▾▾點撃圖片放大：看第2至第5位及其他人氣零食▾▾▾

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免費帶走乾糧試食裝

店舖歡迎狗主帶同寵物到訪，讓狗狗親自選購心儀的零食，惟狗主要自行清理犬隻的排泄物，注意清潔。店舖還有多款寵物乾糧出售，而且大部分都有擺放試食裝，狗主可以帶回家予狗狗試食，合心意再購買。

店舖有多款寵物乾糧出售，大部份都有擺放試食裝，供狗主索取。

▾▾▾點撃圖片放大：看可供索取的免費寵物乾糧▾▾▾

Ruff & Fetch 拉夫寵物生活共設3層，地下是寵物商品部，一樓是寵物美容、酒店部，二樓是寵物茶座。店舖地面的寵物商品部佔地二千呎，產品涵蓋食品、護理產品、清潔用品、出行用品、玩具、服飾、傢俱等等，售賣逾千款寵物用品！

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