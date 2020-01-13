三色貓雙胞胎合照爆紅　同日出生姊妹體型差一倍　引16萬網民圍觀

雙胞胎除了同年同月同日生外，成長環境也相同，體型外貎理應相近。日本一對三色貓姐妹雖然同日出生，但長大後體型竟然相差一倍，引來十多萬網民圍觀。究竟超大那頭貓發生了什麼事？

日本一名網民早前在Twitter發文，分享家中一對三色貓的背影，並留言指：「這兩隻明明是同日出生的姊妹。」但相片右邊的貓姐姐體型明顯較大，足足比左邊貓妹妹大一倍，惹起大批網民討論。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

誰能猜到牠們竟是雙胞胎姊妹？（Twitter@SHAKEhizi_BSK）

三色貓姊妹的飼主共養有5隻貓，包括這對姊妹、兩隻橘貓，以及一隻黑貓。這對三色貓雖是雙胞胎姊妹，從小的生活環境也相同，但牠們的體型卻大相逕庭，讓人難以置信。貓姐姐的身型圓潤，可媲美家中的橘貓，而貓妹妹相比之下則顯得十分苗條。

牠們小時候的體型相若。（Twitter@SHAKEhizi_BSK）

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這對姊妹的合照吸引眾多網民熱烈討論，及逾16萬人讚好，其他貓奴爭相留言分享家中雙胞胎主子相片，表示自己也遇上相同情況，引起貓奴們的共鳴。