浪貓擅闖民居產子　幼貓前肢天生殘缺　善心夫婦一看卻超驚喜

外國一隻幼貓前肢天生屈曲，但牠絲毫沒有因此而自卑及變得孤僻，反而積極地四周探索，意外地感動了一對夫婦，讓自己及貓媽媽從此有了容身之所。

去年，一隻浪貓自行走進美國緬因州一對夫婦的屋內，更誕下兩貓幼貓，其中一隻幼貓天生殘障，前肢無法伸直。但這隻小貓並沒因此而自暴自棄，反而變得格外好動，令夫婦二人大感驚喜。

貓媽媽Kat自行走進Pamela夫婦的屋內，誕下兩隻幼貓。（Pamela Amella）

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女戶主Pamela Amella去年在後院發現數隻流浪貓，懷疑牠們是在鄰居搬家時被遺下的一群。Pamela曾嘗試向當地有關機構求助但不果，「我已盡我所能地幫助貓貓們，冬天來臨後，如果我可以捉住牠們，我就會帶牠們進屋。」

（Instagram@pams_life_living_keto）

就在冬天到來前，其中一隻浪貓誤打誤撞走進他們住所中，二人赫然發現這隻貓貓正懷孕，於是決心幫助牠生產，並為牠取名「Kat」。貓媽媽最終誕下兩隻幼貓，但一隻不幸夭折，而倖存的小貓則有前肢天生屈曲的問題，被取名為「Lux」。

Pamela坦言最初並沒留意到Lux的缺陷，直至首次抱牠才驚覺牠比其他小貓更特別。雖然天生無法伸直右前肢，但Lux並沒被這缺陷妨礙活動，依然表現活躍，感動了Pamela及其丈夫，二人亦因此讓牠們成為家庭一份子。

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