【跨物種友誼】貓咪與狐獴成密友緊黏一起　主人：牠們會吃對方醋

縱然是完全不同的動物，也不能阻隔牠們成為密友。在俄羅斯，有網民養了一隻貓咪與狐獴，牠們親密得像親兄弟，彼此間有着深厚友情，就連睡覺也要黏在一起。

誰也不可搶走我的好朋友！（ig@meerkat_suren）

這對有趣的寵物組合，來自俄羅斯的聖彼得堡。8歲的貓咪Nice與6歲的狐獴Suria，自一開始接觸後，便已密不可分。45歲的女主人Ekaterina Kuraeva表示，牠們的感情實在太要好了，甚至會吃對方的醋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「貓咪Nice已和我們一起生活了好幾年，當初帶狐獴Suria回家時，也擔心牠們會合不來，但事實卻不然。牠們總是緊黏在一起，無論是吃飯玩耍甚至睡覺，都是離不開對方。」

不過，牠們的妒忌心都很重，「當我們和貓咪Nice互動玩耍，抱在懷裏時，狐獴Suria便已開始呷醋，牠顯得很緊張，並會跳來跳去，試圖把Nice從我的懷中救出來。」

現時這對好朋友的IG，已有3萬5千人在追蹤，大家都很喜歡看這跨物種好友的親密照。據悉狐獴和貓咪有較接近的特性，每日要睡大約8小時，不會發出濃烈的體味，而貓砂和部分貓糧牠們也適合牠們。

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