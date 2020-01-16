飼主惡作劇扔走愛犬玩具　下秒即遭「大報復」　眼前一幕讓他嚇呆

狗狗雖然性格善良，但並不代表牠們很好欺負。外國一名演員為捉弄其愛犬，將牠的玩具從一樓扔到二樓。狗狗隨即飛奔至二樓，不但撿回了玩具，還展開了最強的報復，令飼主啞口無言。

數日前，外國演員Curtis Lepore為了捉弄家中的波士頓㹴Watson，於是將牠的玩具一把拋到樓上。然而，他在數秒後就遭到狗狗「報復」，瞬即懊悔不已。

演員Curtis Lepore捉弄愛犬Watson。（Instagram@drwatsontheboston）

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從影片中可見，狗狗Watson一臉期待地盯著Curtis手上的黃色玩具，正默默等著玩拋接遊戲。豈料，Curtis竟一手將玩具從一樓拋到二樓，令Watson霎時一怔，呆呆地望向二樓。下秒，Watson已回過神來，更隨即跑上二樓。

影片並不如想像中般，以Watson咬著玩具回來告終，而是發生了意想不到的事。但下秒卻聽見清脆的「砰」一聲，一個枱燈竟然被人從二樓拋下，在Curtis眼前裂開。鏡頭一轉，只見Watson在二樓一臉淡定地俯視著Curtis，似乎對剛才的事毫不意外。

這段短短十多秒的影片吸引了逾4百萬人讚好，一躍成為Curtis帳戶中最受歡迎的影片。粉絲逾百萬的Curtis不時也會與Watson一同拍片，令Watson搖身一變成半個網絡紅人。