寵物美容師打狗片段流傳 大埔區議員：稍後報警

近日網上流傳美容師懷疑打狗片段，網民稱有關影片數量多達30條，其中3條瘋傳影片可見，片中美容師對多隻狗狗掌摑，甚至用棍毆打，涉嫌虐待，其冷血行為惹起網民不滿：「咁都做得出。」有大埔區議員證實，接獲區內十多名狗主求助，今日(1月18日) 稍後會報警。

狗狗在美容院裏被打片段流出。（網上影片截圖）

近日社交平台facebook流傳數段美容師打狗影片，懷疑有寵物美容店虐狗。其中一段影片可見，一隻疑似比熊犬在美容期間稍為不合作，寵物美容師隨即向牠用力掌摑。及後，狗狗稍有不順從，美容師更熟練地從美容桌下拿出棍狀物毆打狗狗，迫使牠順從。狗狗神色慌張，最終被迫馴服。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，美容師虐打狗隻片段，注意畫面可能引起不安】

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有網民直指涉事的美容師任職大埔某寵物美容店，多段影片均清晰顯示美容師涉嫌虐狗，涉事寵物美容店的facebook專頁今天凌晨曾發文指：「美容師絕對不是店舖老闆，真的很對不起，老闆已經立即炒掉那位美容師」，惟有關專頁目前已關閉。

大埔區議員黃兆健表示，至今已接獲逾10名狗主求助，懐疑犬隻曾遭涉事美容師虐待。今天稍後將聯同狗主到警署備案。

相關影片在facebook上瘋傳，無數網友怒斥涉事美容師，部分留言指：「點解咁對隻狗」、「極憤怒」、「想打死人隻狗」、「啲賤人應該爆光」、「呢個女人係咪黐線嫁，咁都做得出！」、「睇咗幾眼唔敢睇落去。」《香港01》正就涉案影片聯絡涉事寵物美容店。