橘貓哥哥每小時巡房貼身護妹　　親媽呻超大壓力：孩子又不是你的

近年，越來越多家長也不再迷信，願意讓毛孩陪伴小孩成長，去年剛成為母親的Donna也不例外。Donna的愛貓是位稱職的保姆，經常也會爬到嬰兒床旁看顧妹妹，令身為母親的她不禁笑言感到很大壓力。

Donna在8個月前成為人母，誕下了女兒「小珍珠」，為其愛貓Bowie增添玩伴。Bowie是位盡責的哥哥兼保姆，時常趁著家人不在，就會守在妹妹的床邊。Donna早前將牠的行為與網民分享，笑言：「奇怪，孩子又不是你生的，不用一小時來看一次吧，搞得我這個親媽壓力很大！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓Bowie經常貼身看顧妹妹。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

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小別後才體會妹妹有多重要

4歲的Bowie最初其實很怕妹妹，但在Donna帶同妹妹外出度假兩個月後，牠對妹妹的態度就變得截然不同，彷彿突然意識到妹妹的重要性。自此，牠每天都會趁著家人不在時，悄悄走到嬰兒房照顧妹妹。牠還學會了偷看妹妹，生怕會嚇到妹妹般。Donna透露，Bowie更曾試過突然跳上桌子偷吃妹妹的食物，令妹妹一臉無奈，兩兄妹每日也鬧出不少笑話。

Bowie對妹妹的疼愛，也許正反映了Donna對牠的方式。Donna早在數年前在澳洲領養Bowie，其後又帶著牠搬回台灣，就連去年嫁到香港也不忘帶上牠，多年來始終不離不棄，感情惹人羨慕。難怪Bowie也懂得愛屋及烏，貼身照顧妹妹。

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