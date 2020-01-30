內地專家：如接觸患者寵物也需監控　網民恐受感染減帶狗散步

武漢肺炎疫情持續，港人人心惶惶，不少市民為避免受病毒感染，均避免出入公共場所。近日，就有狗主在facebook群組發文指，由於擔心帶狗散步，會導致狗隻感染病毒，表明會減少帶狗散步。 內地有專家於周二（1月28日）接受訪問表示，新型冠狀病毒會在哺乳類動物之間傳播，寵物飼主要加強對寵物的管理。不過，漁農自然護理署及世界衛生組織表示，未有資料、證據顯示寵物會受病毒影響。

有網民於facebook群組表示擔心狗隻散步時會受感染。（facebook群組截圖：臘腸寶寶家族）

網民憂「中招」減放狗

武漢肺炎疫情持續嚴重，近日facebook各大寵物群組亦有狗主發文，表示擔心犬隻外出散步會受感染，並尋求防疫方法。不少網民建議近日應留在家裏，避免帶狗散步，如必須外出散步，回家後應立即洗手更換衣服。

▾▾▾點撃圖片放大：看網民議論寵物會否受感染的留言▾▾▾

+ 12 + 11 + 10

中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟。（資料圖片）

香港執業獸醫張翠玉回覆《香港01》查詢時建議，寵主應避免帶狗到人口密集的地方散步，或任何出現懷疑武漢肺炎感染個案的地方。寵主亦應時刻注意衛生，在清理貓狗大小便後、為貓狗抹身後，亦應徹底清潔雙手，在脫下口罩前洗手。她續指，香港是個人口稠密的城市，難以尋找人口密度低的地方，建議主人可以跟狗狗在家裡進行遊戲以消耗體力。

▼▼▼▼▼點擊放大看４招在家也可為毛孩放電▼▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

病毒可在哺乳類動物間傳播

中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟於周二（1月28日）接受央視《新聞1+1》節目採訪時表示，新型冠狀病毒會在哺乳類動物之間傳播，所以對哺乳類動物也需要加以防備。至於寵物「中招」後會否發病，以及會出現什麼病徵，李就沒有詳述。

她呼籲，寵物飼主要加強對寵物的管理，如果寵物在外接觸武漢肺炎病人，就需要監控：「如果你的寵物到外面跑了，或者接觸到疫情，或者接觸到有感染的人，寵物也要一樣的監控起來。」

世界衛生組織（WHO）周二（1月28日）公布，目前尚無證據顯示伴侶動物或寵物（如狗或貓）可被新的冠狀病毒感染。然而，寵主與寵物接觸後，應以肥皂和清水洗手。（facebook圖片：世界衛生組織）

漁護署、世衛：未有證據病毒會影響寵物

不過，漁農自然護理署接受《香港01》查詢時指出，現時未有對此病毒在貓狗身上影響的詳細資訊，當局建議寵物主人如需帶同寵物外出，回家後應替寵物清潔。

世界衛生組織（WHO）周二（1月28日）亦在facebook公布，目前尚無證據顯示伴侶動物或寵物（如狗或貓）可被新的冠狀病毒感染。然而，寵主與寵物接觸後，應以肥皂和清水洗手。