【武漢肺炎】內地傳養貓可產生抗體　寵物店掀「搶貓潮」

武漢肺炎具極高傳染性，各地人民均出盡各種辦法防疫，搶口罩、搶酒精搓手液、搶消毒濕紙巾、搶消毒酒精。在疫情相對嚴重的內地，當地訊息可謂十分混亂，日前更傳出一度現「搶貓潮」，全因武漢貓友群組傳出，5000多位貓友均沒受新型冠狀病毒感染，直指貓咪能防疫。

內地盲搶貓

早前，武漢貓友群組發出消息，指貓友群組裏5000多人沒有一例被感染。消息傳出後，有網民指貓咪身上可以有抗體，保護貓主避受武漢肺炎影響，掀起一股「搶貓潮」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不少內地人為免受感染，紛紛到寵物店搶購貓隻。據微博消息指，武漢多家寵物店已經沒有貓，而且重金難求，即使品相差的沒人光顧的小貓也被搶一空。

中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟指：「如果你的寵物到外面跑了，或者接觸到疫情，或者接觸到有感染的人，寵物也要一樣的監控起來。」（資料圖片）

專家：寵物要監控

雖然內地有傳養貓可防疫，但內地專家李蘭娟周二（1月28日）接受央視《新聞1+1》節目採訪時，指武漢肺炎會在哺乳類動物間互相傳播，如果寵物接觸到疫情，或者受感染的人，也要監控起來。此言論發表後，內地傳媒報道亦有人棄養貓狗。

據內地媒體「寵物幫萌星球」在微博指出，昨日凌晨（1月30日）天津已有飼主為了避免被感染，將自家狗摔到樓下慘死，警方隨後介入調查。上海也有飼主懷疑摔貓，上海汽車城附近多達五隻貓咪被摔到地上至死。

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網紅發文澄清

內地網紅「萌貓寶哥哥」為辟謠，昨日發表了段影片，呼籲人民不要棄養貓咪、不要衝動養貓，她指目前沒有任何專家有証明、證實，貓是會傳染新型冠狀病毒。她續指，養貓是對提高免疫力有一定的幫助，但對這次病毒性肺炎並沒有證實有幫助。

她在影片中亦有教授貓飼主如何預防新型冠狀病毒，如避免到人口密集的地方，以免感染到病毒。回家後要清潔雙手、除大衣、除口罩，確保清潔衛生後，才跟貓咪互動，同時亦應保持家居潔淨。

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世界衛生組織表示：目前沒有證據顯示狗貓等寵物會感染新型冠狀病毒（2019-nCoV）。（微博圖片：世界衛生組織）

世衛：沒有證據寵物會感染

世界衛生組織（WHO）周三（1月29日）公布，目前，沒有證據顯示狗貓等寵物會感染新型冠狀病毒（2019-nCoV）。然而，與寵物接觸後，用肥皂和水洗手可以顯著減少其他常見細菌在寵物和人類之間的傳播，例如大腸杆菌和沙門氏菌。