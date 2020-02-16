老媽遠嫁阿拉伯　貓咪跟隨過「放牧」生活　享最大貓砂池

提到阿拉伯，大部份人都會想起沙漠、石油，對於當地的小動物，看來比較陌生。 有位日本的女生追隨丈夫嫁到阿拉伯，並在當地飼養了很多貓咪。別以為貓咪在烈日當空的沙漠下會感到難受，牠們每天都躺在沙上曬日光浴，而且全個沙漠都是牠們的「貓砂池」！

貓咪在黃砂留下了足跡。（Twitter圖片：hanamomoact）

來自日本的女生美奈子（Minako Arketobi）近年跟丈夫結緣，並追隨他到阿拉伯生活。她跟丈夫都很喜歡小動物，而且她還是位百分百貓奴，家裏養十多隻貓咪，並經常在Twitter上分享貓主子的日常生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

美奈子家裏有一個寬廣的庭院，並且連接著沙漠，她經常會放貓咪到庭院裏散步。看起來，貓咪就好像獨佔了全個沙漠！懶洋洋的牠們經常在沙漠曬日光浴，而且整片沙漠都是牠們的「貓砂池」，猶如貴族般的生活，讓不少人感到羨慕不已！

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美奈子經常都會透過相機捕捉動物在沙漠裏的百態，當中包括貓、狗、駱駝、羊、馬、雞等等，她還出版了兩本跟沙漠有關的攝影集，分別是《我在沙漠中的家》和《沙漠中的生活》，記錄她在沙漠生活的點滴。

日本一名男子近日惹來萬千網民羨慕，全因他有著「吸貓」體質。這位網名為「二郎」的男子上周孤身到野外露營，準備度過一個遠離煩囂的周末；然而一群「不速之客」突然出現，破壞了他的計劃。

網名為「二郎」的男子上周孤身到野外露營，豈料遭到「原居民包圍」。（Twitter@DDDDD_00DD）

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來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

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