【武漢肺炎】湖北主人路過被送隔離　貓狗被扣留　隔天傳來壞消息

武漢肺炎疫情持續，全球各地對「湖北人」都相當忌諱。 內地有位戶籍屬湖北的飼主，即使疫情爆發前後沒有回到湖北，甚至沒有跟受感染人士接觸，亦被迫送到隔離區，他所飼養的貓狗更慘遭「無害化處理」。

戶籍為湖北的李姓飼主飼養了一貓一狗。（微訊圖片：樂嘟寵物圈）

內地一名李姓飼主是湖北襄陽人，去年開始在西安工作，並在當地定居下來，還飼養了一隻異國短毛貓、一隻法國老虎狗作伴。他在武漢肺炎爆發前後，均從沒回到湖北、也沒跟受感染的人士接觸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

農曆新年後（1月29日）當他回到西安時，因為持有湖北身份証而被攔截下來，無論他有否曾回過湖北，均要求他一行五人到醫院檢查，同行的貓狗則被扣留在收費站。

飼主最終被送到隔離區，他一直擔心貓狗沒被妥善照顧，他翌日（1月30日）放心不下，於是打電話到收費站，打聽貓狗的消息，對方竟告知「被無害化處理了」，他進一步了解，原來是被燒死了。

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原本工作人員說貓狗會有人照顧，並請飼主不要擔心，沒想到貓狗不到一天便給當局處理掉。事件在微博瘋傳，西安交通警於微博發文澄清指，「民警不會扣留市民寵物，如發現野生動物也交由衛生防疫部處理。」至於防疫部門有否「無害化處理」被扣留寵物，他們已向衛生防疫部門求證，但目前未獲得回應。

新型肺炎在內地武漢市爆發，令武漢成為首個「封城」的城市。在逾千萬名居民當中，有部分人為寵主，他們原本短短數天的回鄉之旅，卻因「封城令」而無限期延長，被他們獨留在家的寵物們因此面對著缺水缺糧的危機。

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