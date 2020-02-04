【柴犬護花】黑柴狂撲小女孩　騎士赤柴一手推開：別欺負我姊姊

在飼主遭遇危險時，狗狗總會挺身而出，也許這就是牠們的「騎士」天性。日本一位小女孩被一頭過度熱情的小黑柴狂撲，她旁邊的另一頭年幼柴犬竟馬上出手解圍，助她脫離「險境」。

狗狗一直也是人類的最佳伙伴，不僅因牠們忠誠，更因牠們懂得在主人遇上危險時挺身而出，英勇護主。日本一位小女孩早前和一群豆柴嬉戲，豈料其中一隻黑柴熱情地不斷撲向她，令她的頭髮變得一團糟。旁邊的一頭赤柴見狀，隨即伸手推開黑柴護主，舉動充滿英雄氣概。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這位小女孩是這個犬舍老闆的女兒。（Instagram@mameshiba_sakuraan）

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日本宮崎縣有一家名叫「豆柴櫻庵」的犬舍，場內共養有十數隻豆柴。犬舍老闆的女兒是位小女孩，她經常也會到犬舍「巡視」，陪小狗們嬉戲。早前，小女孩如常地「巡視業務」，蹲下與豆柴們玩耍，但其中一隻黑柴異常熱情地撲向她，還數度一掌拍在她的頭上。這時，旁邊有隻赤柴立即化身「護花騎士」，推開黑柴，甚至還吠了一聲，彷彿在說：「不准再騷擾我姊姊！」

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雖然黑柴已被趕走，但騎士柴仍然寸步不移地站在小女孩身旁，盡責地守護著她。不久後，黑柴再度撲向小女孩，騎士柴只得再次出手護花，阻止牠繼續騷擾小女孩，成功保護小女孩。