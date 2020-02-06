【寵物雲】狗主抬頭驚見熟悉背影　心酸流淚：狗狗真的上天堂了！

相信不少寵主在毛孩離開的時候，都曾經有過這樣的疑問：牠們到底去哪兒了？有成功上天堂嗎？ 有網民最近便貼出了一張雲朵的照片，雲層的形狀看起來就好像一隻狗狗在仰望天際，不少狗主看完照片後都產生共鳴，原來狗狗真的上了天堂！

大家有看到狗狗嗎？（Twitter @ReiNatsuaki）

不少人兒時都曾經凝視著天空，看著雲層變化出不同的造型，它時而像蘋果、時而像馬匹，讓人充滿無限的幻想。外國有網民近日便貼出一張天空照，照片裏的雲朵猶如一隻仰望天際的狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在橙紅色的天空裏，有隻狗狗端正地坐著，凝視著遠方。由於雲朵看起起來就像他已逝世的狗狗，令他不禁想到：牠是否來告別，告訴他已經平安上到天堂，請他不要再傷心呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看網民們拍到的狗雲朵▾▾▾

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有不少狗主看到以後，都紛紛留言指：「狗狗真的上了天堂。」、「狗狗在天堂過得很好」，安慰狗主叫他不要傷心。還有不少狗主分享自己拍到的「天空奇蹟」，深信狗狗在天空過得安好。各位狗主看著這些帶有天空奇蹟的雲照，會想起離開的毛孩嗎？

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