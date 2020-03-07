唐貓體重媲美成年柴犬　擁20吋「豪華臀」　主人公開肥貓育成秘訣

貓的身體非常柔軟，除了能變成多種形狀外，成長的潛力也出乎你意料。港人Yoyo家中養有一隻巨貓，體重高達8公斤，而臀圍更超過20吋，驚人體型引起網民熱烈討論！

日前，港人Yoyo在網上分享愛貓3年前後的體型對比照，瞬即令人譁然。因相中的橘貓體型甚巨大，簡直可媲美中型犬，是一隻名副其實的巨貓。飼主接受《香港01》訪問時表示，這隻巨貓名叫「標標」，約重8至9公斤，幾乎接近成年柴犬的體重。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（受訪者提供）

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今年7歲的標標其實只是一般的唐貓，並非天生巨型的緬因貓，因此能長得如此巨型可謂非常難得。Yoyo表示，標標一天大約吃2至3餐，主要吃蒸雞柳和罐頭，有時則會在下午茶時段吃減肥餅乾。她還透露，標標除了進食以外，其餘時間均在睡覺，每天約睡23小時，個性非常懶惰。

Yoyo在3年前領養標標，當時牠的體型已甚驚人，大概重5公斤，臀圍高達20吋，快將媲美成年女性的腰圍。標標在這3年來毫不鬆懈，繼續努力增肥，體型亦因此由「加大」變成「加加大」。Yoyo最近更為標標開設了Instagram帳戶，讓更多喜歡肥貓的人能追蹤牠的近況。

標標貨真價實的大肚腩。（受訪者提供）

標標龐大的身型令網民嘆為觀止，笑言：「加菲貓是真的存在」、「大到咁唔怪得唔使裝窗網」、「佢連骨架都特別大喎」、「比佢踩下連血都嘔埋出嚟」、「完全展現橘貓的易胖體質」、「你確定你養緊係隻猫？」

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