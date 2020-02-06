狗狗天生傷殘遭遺棄　男孩用LEGO扭轉牠一生

有沒有想過，LEGO可以改變一隻狗狗的一生？外國有一隻小狗天生沒有前肢，因而被主人遺棄，幸好收容所為牠找到新主人。由於小狗仍在發育，無法訂製合身的輪椅，於是家中的小主人便巧妙利用LEGＯ為牠製作輪椅。

小Gracie趴在輪椅上非常可愛。（Instagram圖片：amazinggracie.ga）

Gracie出生的時候，因為沒有前肢而被主人遺棄，當牠被收寄所發現的時候，身上的披毛還沒有長成，而且蛆蟲爬滿全身，健康情況非常差。不過牠並沒有放棄生命，經過收容所悉心照顧後，牠已經回復健康，而且還找到一位愛錫牠的主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於Gracie還是一隻小狗，每天都在長大，所以體型改變得非常快，沒辦法為牠訂製合身的輪椅。於是12歲的小主人Dylan便想到利用LEGO自製輪椅。這張輪椅不單便宜，而且方便調整高度，每當Gracie長高一點，小主人便會把輪椅上的LEGO拆掉一點，讓它能夠符合牠的高度。

小主人想到妙計，用LEGO為Gracie製作輪椅。（Instagram圖片：amazinggracie.ga）

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+ 10 + 9 + 8

Gracie花了幾個星期，終於習慣使用這款輪椅，能夠自由自在地奔跑，看來牠也非常喜歡這張輪椅！最近，Gracie的體型可以穩定，所以主人已經為牠訂製正式的輪椅了！

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