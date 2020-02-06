【萌寵充電站】白柴犬搖頭驚現肥美三下巴　甜美形象瞬間崩壞

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 日本有隻超肥美的白柴「Latte」，牠憑著一張圓潤的臉，成功取得網民們的芳心。最近，飼主便上載了一張Latte搖頭的照片，令牠可愛型像瞬間崩潰。

白柴Latte長得胖呼呼，不少網民都為牠傾心。 （Twitter@Latte_Shibainu）

來自日本的白柴Latte，牠長得有點圓潤，胖乎乎的樣子成功奪走無數網民的芳心。而且Latte很懂得看鏡頭，每次飼主幫牠拍照，牠都會露出超甜美的笑容，令人一見傾心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近，飼主在社交平台Twitter分享了幾張Latte搖頭的照片，原本甜美的臉竟然在牠搖頭一刻變得扭曲！臉頰原本就圓圓潤潤的Latte，本身已經有三下巴，或許是牠臉上的肉太多了，所以跟不上牠頭部搖擺的速度，令牠的萌樣在一瞬間崩壞！

三下巴盡現人前，而且肥肉還晃呀晃，Latte的形象徹底地崩壞了！ （Twitter@Latte_Shibainu）

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狗主把Latte的崩壞照分享到Twitter後，隨即獲得逾18萬網民點讚，大家都讚Latte可愛，部份網民留言指：「好像年糕！」、「絕對是顆麻糬」、「看起來很好吃！」、「好想摸摸牠！」

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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