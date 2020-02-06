【武漢肺炎】愛協口罩不足撐兩周　緊急服務或受影響｜附捐贈方法

因武漢肺炎疫情持續蔓延，市面口罩供不應求，不止一般市民買不到，就連大機構如愛護動物協會也將面臨「口罩荒」。愛協昨日（5日）於網上發文，表示因無法採購到足夠口罩，目前只餘約兩星期的口罩存貨，呼籲市民捐贈口罩。

口罩因武漢肺炎而成為生活必需品，「口罩荒」不但困擾著升斗市民，更影響大機構運作，包括愛護動物協會。愛協昨日發文呼籲市民捐贈口罩，指目前存貨僅足以共前線部門使用不足兩星期。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

就連大機構如愛護動物協會也將面臨「口罩荒」。（資料圖片）

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愛協在貼文中指出，他們曾嘗試從多個本地及海外途徑採購口罩，可惜不果，且面對口罩存貨「見底」問題。經過愛協點算後，現存口罩只可供前線人員使用不足兩星期，包括動物督察、獸醫部及福利部。愛協呼籲市民伸出援手，直接捐贈外科口罩，或提供協助幫忙採購，有意者可致電2232 5519與鮑小姐聯繫，或電郵至contact@spca.hk。

貼文發出後，有熱心網民隨即留言表示將響應呼籲，將於兩周內捐贈口罩。至於緊急服務會否受影響，愛協發言人回覆《香港01》指：「本協會目前已經努力透過不同的本地及海外渠道採購口罩，希望盡早解決口罩短缺問題，以確保協會的主要緊急服務不會受影響。」