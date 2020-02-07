【貓怪癖】23張圖揭貓主子是偷窺狂　最愛藏這位置偷看人沖涼

世上有一種偷窺狂不但不會被捕，反而會被「受害者」大讚可愛，那就是──貓咪！一名網民於網上分享指，貓主子很喜歡偷看家人洗澡，貼文意外引出大量貓奴表示有共鳴，相繼出賣家中主子的偷窺照。

外表可愛，受盡萬千寵愛的喵星人，竟然是偷窺狂？一名貓奴今日（7日）於網上發文分享，指她所養的貓貓趴在浴室的門框上，一直監視著全家人洗澡。這則貼文隨即引起眾多貓奴共鳴，惹起熱烈討論。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有貓奴抱怨主子經常偷窺家人洗澡。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

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一名飼主在Facebook群組大爆愛貓怪癖，分享了一張愛貓的相片，不解地問道：「牠就這樣默默看著每個進來洗澡的人洗完1 round，好看嗎？」相中的橘貓姿勢嫵媚地趴在浴室門框上，眼神直直地望向鏡頭，狀甚可愛。這則貼文瞬即引來逾萬人讚好，數百名網民爭相留言表示有共鳴，並貼出家中主子的偷窺圖。有些主子會有如「小龍女」般趴在門框上，有些則以引體上升的姿勢捉緊門框，有些則擺出走鋼線般的姿勢，網民不禁嘆道：「貓皇平衡感就是好！」

得知不少貓咪也有這種怪癖後，網民們紛紛變身偵探，猜測貓咪愛偷看人洗澡的原因，「牠在思考為什麼人類身體都沒有毛」、「牠只是覺得這批奴才怎麼那麼奇怪，沒毛還要洗澡」、「牠在想為什麼我們不用舌頭清潔」、「牠在享受蒸汽浴」。

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