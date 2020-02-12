【爸爸遺願】13歲男孩生日收小狗做禮物淚崩：這是爸送的最後禮物

養狗是不少小孩的夢想，但美國一位男孩卻因父親對狗毛過敏而無法養狗。他的父親在他生日前數天因癌症病逝，但原來父親早就為他準備了最後的生日禮物，希望能滿足他一直以來的夢想。

美國密歇根州一位13歲的男孩Logan Kavaluskis自小就想養狗，但因爸爸Joe對狗毛過敏而一直無法如願。就在Logan生日前的數天，他的爸爸因患癌病逝，但他生日當天竟收到來自爸爸的禮物── 一頭真正的小狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Logan（左一）的爸爸（左三）於年初因癌症病逝。（Daily Mail）

▼▼▼▼▼點擊放大看Logan收到禮物時的感人反應▼▼▼▼▼

+ 2

爸爸遺願是為兒子圓養狗夢

Joe於9年前確診多發性骨髓瘤癌，不幸地在今年1月8日離世，無緣與Logan度過其生日。他在離世前一直沒有忘記Logan的夢想，於是向妻子Melanie托付遺願，準備一頭小狗作為Logan的生日禮物，「我知道這一定會為Logan帶來安慰」。

生日當天，Logan受表哥Jon邀請，出發去接一頭小狗，他本來以為這將是Jon養的小狗。然而，Jon在上車後卻將一頭波士頓㹴幼犬交給他，並表示：「這是你爸爸送給你的，這是你的狗狗了。」Logan頓時一愣，表現得難以置信，哽咽地詢問Jon：「真的嗎？」Jon回應指：「（你）爸爸想你養一隻小狗。」Logan的淚水隨即決堤而出，並不斷憐惜地輕撫小狗，其後將小狗取名為「Indy」。

渴望養狗全因兒時公仔

Logan小時候擁有一隻波士頓㹴公仔，自此他便期盼著能飼養一頭真正的波士頓㹴。然而，他因爸爸對狗毛敏感而一直未能如願，只好飼養其他寵物代替，如蜥蜴、倉鼠、寄居蟹等。沒料到爸爸一直都記得他想養狗的心願，即使在離開前也堅持要送他最後一份生日禮物。

▼▼▼鬥牛獒外表兇猛，但對於家人會展現出溫柔一面，一頭鬥牛獒為了哄愛哭的弟弟，不惜割愛使出絕招▼▼▼