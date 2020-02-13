【武漢肺炎】重慶死寂流浪貓瀕餓死　夫妻冒死外出只為做一件事

疫情未有退減跡象，可以不出門的話，大家都想盡量待在家中。 在重慶，有一對夫婦卻堅持每隔兩三天便要出門，他們二人外出原來只是想做一件事，就是幫忙餵附近的流浪貓。

這些流浪貓已餓了好幾天，見到貓糧也不顧儀態地吃起來。（梨視頻）

這個暖心故事發生在重慶沙坪壩的磁器口，由於疫情關係，這裏的商舖都暫停營業了，而景區也封閉了，沒有遊客進出。結果常被人餵飼的浪貓，便沒有東西可吃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這些流浪貓咪從小便被人餵養，因此早已失去捕獵能力，現在沒有人出沒，牠們也沒法自行找東西吃。更令人痛心的，是有些貓咪被關在店舖內，沒人來上班便沒東西吃。於是馬先生和妻子，便決定把家裏的貓糧拿出來，餵飼這些飢腸轆轆的浪貓。

他們表示，當然也擔心疫情，但要浪貓挨餓實在太可憐了，自己有能力去餵牠們，也相信疫情很快便過，一切會回復正常。

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