【失蹤狗】美國狗狗在家離奇消失　主人最後發現是大便惹的禍

與毛孩一起生活，總會不斷有驚喜事發生。你有否想過，狗狗竟會因大便而嚇至得彈不得呢？ 在美國，有隻狗狗因大便了沒人及時清理，而嚇得一直待在原地不動。起初主人還以為狗狗失蹤了，但沒想到牠只是呆呆的待在家中暗角處。

Frosty這樣楚楚可憐地望着你，你怎忍心罵牠呢！（facebook@Kelly Rheaume）

狗主Kelly Rheaume在自己的Facebook裏，分享了家中狗狗的趣事。她指上星期一（2月3日）的晚上，家中狗狗Frosty突然消失了接近一小時。無論她怎樣呼喚，用玩具聲去引牠，甚至搜查了家中的貨倉，都沒找到狗狗蹤影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Frosty實在很可愛，主人又怎捨得罵你呢？】

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憂慮萬分的Rheaume，決定開車在家附近搜索。她留意着Frosty有沒有躲了在溝渠裏，又或是路上徘徊。令她更為擔心的，是她注意到田野裏有土狼，雙眼正發出怪異的亮光。由於沒找到狗狗，她便駕車回家。正要停下車子時，沒想到在家中後院的暗角位置，她看到狗狗Frosty就在那裏。

主人說出了愛犬有趣故事，引來不少網民討論。（facebook@Kelly Rheaume）

Rheaume走前去，但她留意到Frosty一動也沒有動：「我跑向狗狗身邊，但牠甚至連頭也沒有抬起來。我推斷牠應該是受了傷，我的心跳加速起來，已在心底作了最壞打算。終於，牠看到我了，一臉茫然的樣子。這時我立即知道，牠什麼事也沒有，只是屁股粘上了大便！」

每次Frosty看到大便時，牠便顯得驚慌失措。如果家裏另一隻狗在屋裏大便，牠便會嚇得躲起來，自己跑進籠子裏。牠像是有大便恐懼症般，看到大便時會雙腿癱瘓。

起初我很生氣，真的很想大罵牠一頓，牠讓我擔心了好幾個小時。但牠沒有吠叫，只是望着我像是向我求助。最終，我走回家裏，拿出了濕紙巾替牠抹去屁股上的大便。這時牠便立即站了起來，如常地開心走動着。 Kelly Rheaume

這隻兩歲大的狗狗Frosty，是隻迷你的澳洲牧羊犬。主人Rheaume指，原來Frosty的爸爸以及兄弟們，都對大便特別感到不安，看到時全身都會僵住。「我不能怪責牠，牠已非常難過了。我不會說牠是壞孩子，這只會傷透牠的心。」

網民興奮地留言，表示家中狗狗也有類似情況，原來自己並不孤獨。文章得到3萬7千個讚好，兩萬多次分享，更有1萬2千個回應，實在是相當熱烈的討論。

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