【義氣狗】男孩被罰面壁　汪自願陪站　窩心舉動意外拯救他

狗狗以對主人忠心耿耿聞名，不論在甚麼情況下也不會拋下主人。早前外國一名男孩被父母懲罰，就在他面壁罰企之際，他的狗狗伙伴竟主動走到他身旁，陪他一起受罰。狗狗的窩心行為成功令父母消氣，提前「釋放」小男孩。

早前，外國一名母親在網上分享了狗狗陪兒子罰企的相片，他們之間溫馨的互動打動了一眾網民，引起廣大迴響。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事源於Jillian Marie Smith的兒子Peyton因與姊姊打架，所以被罰面壁站立。家中的狗狗「Dash」眼見小主人垂頭喪氣，隨即走到他身旁，陪他一起受罰。Peyton得知Dash在身旁，亦用小手輕輕觸摸Dash，彷彿在互相打氣。

Jillian看到這幕溫馨的畫面後不禁失笑，怒氣頓時消失，於是決定提早「釋放」Peyton，讓這對好友重獲自由。 她透露，Peyton和Dash自小一起長大，感情深厚，「Dash為這個家帶來很多歡樂，尤其是對Peyton而言。」他們罰企的合照大受歡迎，至今已被分享逾3.7萬次。

▼▼▼同場加映：鬥牛獒外表兇猛，但對於家人會展現出溫柔一面，一頭鬥牛獒為了哄愛哭的弟弟，不惜割愛使出絕招▼▼▼