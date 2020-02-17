狒狒抱幼獅演真實版《獅子王》　專業草原嚮導：可能會悲劇收場

迪士尼電影《獅子王》中，狒狒長老高舉起辛巴的一幕堪稱經典，令粉絲們印象深刻。這幕名場面早前竟在南非的國家公園中重現，一頭狒狒抱起一頭幼獅，彷彿把幼獅當成是孩子般。然而，目擊這幕的草原嚮導卻表示，最終可能是一場悲劇。

約在兩周前，在南非的克留格爾國家公園（Kruger National Park）出現了令人難以置信的畫面，一頭狒狒竟突然抱著一頭幼獅，並坐在樹梢上，場面儼如《獅子王》中狒狒長老高舉起辛巴一幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

《獅子王》中的經典一幕竟在南非國家公園中重現。（網上圖片）

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雄性狒狒誤認兒子

當時，在南非擔任草原嚮導Kurt Schultz恰好目睹了這幕，他形容這是他20年來從未看過的畫面。他表示，那頭年輕的雄性狒狒似乎並非想吃掉幼獅，而是像對待親生孩子般照顧幼獅，但幼獅則一臉疲憊，及開始出現脫水症狀。狒狒抱著幼獅在樹梢上停留了一陣子，然後隨即消失在樹叢中。

狒狒最後抱著幼獅消失在樹叢中。（Kruger National Park）

專業嚮導：幼獅無法存活下去

看到這驚人的一幕後，Kurt卻道出了殘酷真相：「我認為那頭幼獅無法存活下去。因為狒狒群規模太大，獅子們將無法取回幼獅。隨著幼獅長大，狒狒們會發覺牠是個威脅，不太可能讓牠繼續生存。」

Kurt其後3天也有到事發地點觀察，他指雖然偶爾看見狒狒們出沒，但已不見幼獅身影，嘆道：「這麼年幼的獅子不可能在缺奶的情況下支撐這麼久。」

這輯相片被公開後，有網民認為人類應介入拯救幼獅，將牠送回獅子群；但也有網民認為這是大自然的運作，人類不應擅自插手。

▼▼▼並非每段跨物種情誼都是悲劇收場，例如這隻貓咪與「丁滿」的友誼！▼▼▼