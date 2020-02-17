【貓插畫】網民玩瘋的29張插畫　你能在1分鐘全找出喵星人嗎？

馬來西亞插畫家Lim Heng Swee常以動物入畫，他最近創作了一系列「Cat Landscape」作品，將不同型態的貓貓融入各種風景及著名地標中。這系列作品現時已有29張，你又能找出每幅畫中的喵星人嗎？

插畫家Lim Heng Swee（又名ilovedoodle）來自馬來西亞吉隆坡，他最近創作了一系列「Cat Landscape」作品，將貓貓融入在不同的風景及地標中，考驗大家眼力。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【Cat Landscape 作品#1】（Instagram@ limhengswee）

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目前「Cat Landscape」系列已有29幅作品，富士山、巴黎鐵塔、大笨鐘等舉世聞名的景點均是畫作背景之一，另外作品中還包括不少自然風景。Lim Heng Swee除了在網上發表作品外，更將「Cat Landscape」系列實體化，推出同款掛畫，十分適合貓奴們布置家居。

Lim Heng Swee的作品畫風清新可愛。（Instagram@ limhengswee）

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Lim Heng Swee的作品畫風清新可愛，經常以動物為作品主題，簡約的構圖予人舒適的感覺。他創作的座右銘「Doodling A Smile」，意指「畫出笑容」，希望能藉畫作為觀眾帶來笑容。他經常在Instagram上發表最新作品，吸引近17萬人追蹤，對其作品有興趣的讀者不妨多留意他的Instagram帳戶！