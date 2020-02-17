【柴犬】聽到寶寶哭聲秒衝圍欄　結果自身難保　差點自己哭出來

寵物是寶寶最佳的保母？ 台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

柴犬不顧自己的頭卡住了，只擔心寶寶情況如何（facebook圖片：我叫teemo的日子）

台灣有隻超級寵愛寶寶的柴犬「提摩」，自從飼主羅小姐上月誕下寶寶後，提摩就成為了他的貼身保鑣。羅小姐不時在facebook分享，當中提及「老闆（提摩）每次看到小秘書（寶寶）哭都會很緊張，手忙腳亂想幫忙我們，結果什麼都幫不上。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，寶寶在圍欄裏大哭起，提摩聞聲便超擔心，羅小姐接受訪問指：「牠想從很遠助跑想跳進來。當時我就在旁邊顧著寶寶，但牠還是堅持守在旁邊......」提摩衝不進來，只好把頭塞進圍欄裏，主動舔他的腳，想安慰他，場面超暖心！不過，下秒鐘提摩發現自己的頭好像「不能自拔」...

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不許貓咪親近寶寶

問及為何用圍欄把他們分隔開來呢？羅小姐表示：「有次貓咪想靠近寶寶時，提摩突然大生氣，跳起來去追貓咪。我怕牠太激動會踩到寶寶，才特別給寶寶一個圍欄。」害貓咪現在都不敢靠近寶寶了！

其實從寶寶滿月開始，羅小姐便把他放在遊戲圍欄裡。每當寶寶在圍欄裡睡覺，提摩就會睡在圍欄旁邊，甚至把頭擠進去，不過每次都擠不進去。直至今次牠不顧頭部被卡在圍欄，仍然擔心地看著寶寶的照片，獲一眾網民好評，有留言指：「提摩先關心一下待會怎麼出來！」、「太可愛了啦！頭是怎麼進去的！」、「提摩不久應該會越獄成功，進去和嫩嬰一起睡！」、「牠怎麼進去的！」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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