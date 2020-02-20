【武漢肺炎】貓咪被獨留瀕餓死　漫畫結局主人心酸自白　網民淚崩

武漢肺炎仍於全球肆虐，對於廣大的寵物主人而言，他們怕染病不單是為了自己，更是為了家中別無依靠的毛孩。內地一名網民日前用畫筆繪出了在肺炎陰霾下的人寵故事，道出寵主們拼命保護毛孩的心聲，惹哭不少網民。 漫畫出自微博「貓來了大頭」。

隨著確診武漢肺炎個案增多，普羅大眾越發擔憂，人人聞咳嗽聲色變。市民怕染病，更怕因病而被逼與家人分開，包括家中毛孩。一名內地網民日前分享了一則漫畫作品，講述一名患上武漢肺炎的女孩與其愛貓陰陽永隔的感人故事，引起了一眾貓奴的共鳴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

對寵物主人而言，他們怕染病不單是為了自己，更是為了家中別無依靠的毛孩。（Getty Images）

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漫畫中的主角因確診而被逼離開住所，留下貓貓獨自度日。數天後，就在貓貓瀕臨餓死之際，主角的朋友出現了，同時亦為貓貓帶來噩耗。主角那份愛護貓貓的心情，惹哭了無數網民，不少貓奴也紛紛表示有共鳴。

網民們相繼留言分享近日心情，有寵主坦言「最怕的不是自己染肺炎，而是怕染了病牠餓，沒人陪，甚至被別人強行入室活埋」、「這次疫情我跟我老公特別特別小心，不為別的，就怕我倆倒下了沒人照顧貓狗」、「看到爆哭，想到被我留在武漢的狗狗，本以為我一周就可以回去陪她，結果今天已經第二十多天了」。

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