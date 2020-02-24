倉鼠咬斷戒指秒吞鑽石　媽慌張求救　醒目網民教她在這地方尋回

居住在台灣的倉鼠「Jingle」，早前竟然頑皮得把主人的鑽戒咬斷，而且還把鑽石收起來！主人擔心鑽石會刺穿Jingle的腸胃，結果網民告訴她倉鼠的小習慣後，她總算平安無事在Jingle的窩裏尋回鑽石。

敘利亞倉鼠「Jingle」竟然把飼主鑽戒上的鑽石藏起來。（受訪者提供）

「我家鼠寶把我戒指上的真鑽啃下來了！」飼主Ruby Cheng日前在facebook群組發文求助，指家裏的敘利亞倉鼠（又稱黃金鼠）Jingle竟然把她鑽戒上的鑽石咬掉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Ruby接受《香港01》訪問時指出，她平日經常會把Jingle放在手上，她手上又時常會戴戒指，有次邊看電視、邊抱著牠的時候，她突然聽到像什麼東西斷掉的聲音，「仔細看Jingle正拿著鑽石在啃，我想從牠手上撥開，沒想到牠立刻往嘴裡塞了！」

Ruby沒有碰過這種情況，於是立即到群組問倉鼠誤食的處理方法，「當下很慌張，很怕牠吃到肚子裏。」幸好，倉鼠有個可愛的習性，就是把食物藏在牠的雙頰，然後偷偷儲起來，留下次再吃。結果Ruby等了兩個小時，終於在Jingle的窩裏尋回鑽石，她指出：「很慶幸沒有吃下肚，只是跟食物放在一起。」及後鑽石也請金工師傅幫忙修理好。

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幸好最後也平安無事，有了這次經歷，Ruby再也不敢讓Jingle亂咬東西，她提醒所有飼養倉鼠的主人，要時刻注意倉鼠周圍的環境，「現在Jingle啃戒指，我也會用手輕輕推開牠。」

「牠會吐出來吧，還是會跟著便便排出來？（鑽石）大概是比黃金鼠的便便還小的大小⋯⋯」Ruby到facebook群組「倉鼠快樂養」發文求助，獲五百多位網民關注，有網民留言指：「會吐出來，應該是在頰囊裏！」、「拿棉花棒去清理鼠寶的臉頰，會吐出來食物！」、「去窩裡面看看有沒有鑽石。」、「鑽石怕會划穿腸，趕快帶去醫生。」

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