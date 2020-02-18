【美國短毛貓】8.5kg兒子比爸爸巨一倍　魔性進化笑瘋網民

雖然說子女會繼承父母的基因，但其實子女也不一定盡如父母的「翻版」般，也許會「青出於藍勝於藍」。美國短毛貓「米果」13年前迎來兒子出生，時至今日，兒子的體型竟然比牠大一倍，體重亦比牠有份量得多，父子並排時的畫面讓人不禁發笑。

來自台灣的Candice家中養有3隻貓貓，其中兩隻為父子關係，分別是爸爸「米果」和兒子「米嚕嚕」。身為爸爸的米果雖然較兒子年長兩年，但體型卻遠較兒子較小，體重更只得兒子的一半。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

就是這張父子合照嚇壞網民。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊放大看更多父子對比照▼▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

Candice日前在網上分享米果和米嚕嚕的合照，並說明牠們的父子關係，一天內即引來逾萬人讚好。相中兩隻貓貓體型懸殊，但誰也沒料到擁有龐大身軀的竟然是兒子，大呼難以置信。Candice接受《香港01》訪問時透露，16歲的爸爸米果重4公斤，而14歲的米嚕嚕則重8.5公斤！

米嚕嚕：「不准說我肥！」（受訪者提供）

飼主爆父子飲食習慣差異

米嚕嚕的體型接近是爸爸的兩倍，可見牠能擁有「傲人」的身型全靠後天努力。Candice笑言：「米嚕嚕吃東西像吸塵機，米果則是細嚼慢嚥。米嚕不太挑食，除非心情不好；米果則是時常心情不好，嘴巴很挑。」她續指，朋友們看到米嚕嚕的真身都會大感訝異，說「沒有看過這麼大隻的美短」。為了讓米嚕嚕不再長胖，Candic表示現時也實行了數項減肥措施，例如減少乾糧份量、逐漸加入減肥飼糧、或利用零食引誘牠運動等等。

網民們看到這對父子相差甚遠的體型後，不禁開玩笑道「應該是不小心被調包了」、「應該是隔壁老喵的」、「我見證了一次生物的進化」、「營養都被兒子吸光了」。

▼▼▼除了父子外，原來兄弟體型也可以差甚遠！點擊看頭部比弟弟大4倍的肥貓！▼▼▼