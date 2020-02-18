【領養狗】忠犬不知被遺棄每天守門　義工一句暖心話扭轉悲慘命運

即使主人不在了，仍然要看守家園。 美國有位狗主早前搬到新居，卻沒有把家裏的狗狗一同帶走。狗狗深信主人會回來，於是一直在家門前徘徊，不願離開。直至救援組織的義工跟牠說了一句話，牠才依依不捨地跟她離開，不用再在街上流浪。目前更有超過50個家庭主動聯絡想領養牠。

狗狗Cupid被主人遺棄在舊屋，但牠仍然深信主人會回來。（facebook圖片：Speranza Animal Rescue）

日前（2月10日）美國動物救援組織「Speranza Animal Rescue」接到市民的求助，指賓夕法尼亞州有隻名叫Cupid的狗狗被遺棄，牠的主人早前已經搬走，卻沒有帶牠一起離開，隨後牠一直在家門前徘徊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Cupid深信主人會回來，於是一直守在家門前。動物救援組織的主理人Janine Guido到達時，便看到Cupid在垃圾箱找食物，當她試圖接近Cupid，牠馬上便逃到家門前，並不停抓門，希望屋內的家人開門給牠。然而，屋內已經空無一人，即使牠怎樣抓門，也沒有人開門給牠，於是回頭對著Janine狂吠，想趕走她。

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逾50人申請領養

經過一輪你追我趕，Cupid終於停下腳步，讓Janine靠近，她跟Cupid說：「沒事的，我來這裏是為了幫助你，一切都會好起來。」傻傻的牠好像明白自己的狀況，於是安靜地坐下來，任由Janine為牠帶上狗繩，帶牠離開。

「我把牠帶上車時，牠哭了。」雖然不曉得Cupid能夠聽懂多少，但Janine還是嘗試跟Cupid解釋牠的情況。現在，Cupid正在收容所接受治療，並等待絕育，當牠回復健康後，將會開放領養。有不少好心人得知Cupid的故事後，已主動申請領養，機構目前已經收到超過50個家庭申請，相信牠會遇到一個好主人。

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寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

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