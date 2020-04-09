【流浪狗】水井救5顆會動泥球　洗澡後發現全是天使狗

水井裏竟然藏了5顆會動的泥球？ 泰國有暖男路經工地時，發現水井裏發出微弱的叫聲，低頭一看竟發現有5顆會動的泥球，他立即跳進井裏把牠們救出，指牠們洗澡後才發現牠們是超萌的天使汪！

暖男跳進井裏救出5顆「會動泥球」。（facebook圖片：Surachet Klaewkla）

泰國日前有位暖男Surachet Klaewkla經過地盤旁邊的淺水井時，聽見有微弱的嗚咽聲，他好奇地往井裏看，發現有五顆會動的泥球！他立刻脫掉上衣，跳進井裏救出這五顆泥球。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他立刻這些泥球們洗澡，沖走身上的泥巴，發現牠們都是非常可愛的天使汪！他在社交平台發文指：「我以為是石頭，但仔細一看，竟然是小狗！」

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他猜測這些小狗大概是跟隨狗媽經過工地時，不小心跳進井裡，幸好水井不深，而且底部有厚厚的泥巴作緩衝，所以並無大礙，不過泥巴卻有機會阻礙牠們呼吸，幸得暖男出手拯救！由於他在工地裏找不到狗媽，他擔心小狗會再次出意外，更決定收養這班無家可歸的小狗！果然是位百分百暖男！

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