【武漢肺炎】台灣缺口罩　小黑狗排隊買給媽大驚喜：拜託不要插隊

口罩供應持續緊張，雖然不少零售商都有「閃賣口罩」的情況，但對朝九晚五的上班族來說，只能說：「這些機會不是我的。」 這個情況同樣出現在台灣，昨日（2月19日）有狗主便發布了一張黑狗「全身裝備」準備排隊買口罩的照片，身上還貼了張紙條提到：「一直以來都沒買到過半個口罩。」小黑最後雖然沒有外出排隊，不過牠的這身造型為媽媽帶來額外驚喜。

黑狗Owen準備要幫媽排口罩了！（受訪者提供）

居住在台灣的黑狗Owen昨天（2月19日）身上帶上飼主的健保卡、環保袋，全身裝備彷彿身懷任務，仔細看環保袋上還貼了一張紙，寫上：「我在幫我媽咪排口罩，不要餵食，沒洗手不要摸我，也拜託不要插我的隊喔。」原來牠準備要幫飼主去排口罩？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「疫情已經越來越嚴重，只能想辦法娛樂自己也娛樂大家了。」飼主吳小姐接受《香港01》訪問指出，她是上班族，閒日都要上班，沒時間去排隊買口罩，而且排隊也不一定買得到，「我們上班時，毛孩也無聊閒閒在家，所以幻想牠能去幫忙排口罩有多好？」

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台灣供應未穩

自本月初（2月6日）開始，台灣購買口罩均採取實名制，每人憑健保卡每七天可於指定藥局購買口罩2片，不過口罩的供給並不充足，吳小姐指出：「台灣政府的生產線還沒開始，口罩跟酒精都很缺乏，很多人民還是買不到。」

「大家很早就去排隊，很多人都沒買到，因為沒辦法去排隊。」吳小姐目前剩34個口罩，均是同事、朋友送給她的，雖然家中口罩仍然充足，不過她也在想辦法購買，「不然用完就麻煩了，感覺台灣的疫情才正要開始嚴重呢。我不怕被傳染被隔離之類，我只是擔心萬一我被隔離了Owen怎麼辦？」

獲暖心市民贈口罩

「遇到這樣排口罩的不知道大家會怎麼樣？」Owen的照片發布到facebook群組「有點毛毛的」後，不到一天已經有逾一萬網民點讚，部分留言指出：「我願意讓牠排我前面」、「太可愛了，優先購買」、「感覺會自己脫隊」、「會一直被插隊」、「當然是抱緊處理」、「幫忙牠買口罩再幫忙牠把袋子塞滿滿的點心」、「我覺得牠會跑去雞排店排隊」，也有網民建議Owen不用排隊，直接送牠口罩，「給我狂摸，不用排隊、不用錢，直接送你兩個」、「我會送他口罩」、「我會塞滿滿的口罩」。

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