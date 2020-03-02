無耳貓「薯仔」經歷一生最痛的事　港夫婦收養扭轉牠一生命運

有誰養寵物不期望牠健健康康、四肢健全、精靈可愛？在這外表先行的現實世界，有缺陷的動物彷彿淪為二等公民，受盡白眼和嫌棄。然而，對Carl及其太太而言，健全與否卻從不在他們的領養動物的考慮中，亦正因如此，才促成了他們和「無耳貓」的一段緣分。

Carl與太太養有兩隻貓，分別是「Holic」及「薯仔」，後者因曾罹患聹腺瘤而被切除雙耳，聽力亦受到影響。薯仔失去雙耳後，不但沒有嚇怕夫婦二人，反而令二人更堅決肯定要領養牠，Carl坦言：「反而鬆咗口氣。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（受訪者提供）

從暫托開始的緣分

2018年7月，Carl與太太在貓舍「尊善會」領養了人生中的第一隻貓Holic。過了大半年，他們決定領養多一隻貓回家，與Holic作伴。他們到貓舍後方得知Holic流浪時期的伙伴統統也被領養了，唯獨剩下薯仔遲遲無人問津。當時的薯仔仍有著一雙耳朵，但因被驗出耳朵聹腺瘤復發，令夫婦二人望而卻步。Carl接受《香港01》訪問時坦言，「我哋怕照顧唔到佢，始終唔知佢個病會發展成點。」二人和貓舍職員商討一番後，決定先擔當薯仔的暫托家長，嘗試能否適應。

Carl與太太決定先擔當薯仔的暫托家長，嘗試能否適應。 （受訪者提供）

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薯仔的聹腺瘤日漸惡化，直到今年1月，醫生建議將其雙耳完全切除，以防止再度復發，貓舍及Carl夫婦均同意進行手術。貓舍為薯仔支付了手術費，令牠自此不用再受病魔折磨；與此同時，Carl及太太亦決定正式領養牠。「之前一直怕照顧唔到佢，依家做完手術反而覺得無咗個障礙，鬆咗一口氣」，Carl解釋道。

飼主：港人好奇多過歧視

自此，薯仔便正式成為了Carl家庭一份子，名正言順地每日與舊友Holic形影不離。雖然失去了雙耳，但Carl指薯仔仍能聽見聲音，「佢耳膜仲喺到，聽力比以前係差咗啲，但情況一直好轉緊。」他續笑言，「個樣仲可愛咗。」在照顧薯仔過程中，他認為港人普遍並不會帶有歧視眼光，「好多人都肯捐錢畀佢做手術，多數人其實都係好奇多過歧視。」二人更特地為薯仔開設了Instagram帳戶，分享日常生活點滴，好讓更多人能夠認識牠的故事，證明殘缺貓同樣值得被愛。