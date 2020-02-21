【武漢肺炎】內地再撲殺流浪貓狗　官方用這理由　網民質疑合法性

武漢肺炎持續蔓延，民眾都顯得憂心忡忡，而家中有養毛孩的寵主更是惶恐，因為毛孩隨時可能遇害。 縱然世界衛生組織的專家已一再澄清，現階段沒有證據表示武漢肺炎會藉着貓狗來傳播，但在內地不少地方政府官員，仍以貓狗會傳播武漢肺炎為由，殘害許多貓狗。近日在四川南充市，又傳出要預防瘋狗症，大規模撲殺流浪狗的情況。

自武漢肺炎疫情爆發，人人都在擔心疫消息。而早前有內地專家稱，在病情爆發期間要對動物進行隔離，以阻止疾病傳播，令一眾寵主十分擔憂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【留意圖片可能會引起不安！點擊圖片看四川南充市的撲殺浪浪情況】

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不過，世界衛生組織（WHO)已很快便出來反駁這說法，強調沒有證據顯示武漢肺炎可藉由貓狗來傳播。但是謠言還是一直滿天飛，民眾還是有許多不安。

藉瘋狗症肆虐撲殺

據「南充市流浪動物救助」的微博指出，四川省的南充市一個小村上，近日便多次有人持木棍進入村內，然後大肆撲殺村內流浪狗。

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民眾大為不滿，認為這是「假防疫之名的捕殺動物行為」。就四川省南安蓬安縣的打殺浪浪事件，網民整理了時序：

自從2020年2月14日發布捕殺流浪動物公告以後，全國民眾開始投訴和質疑。 第一次回答民眾的是捕殺原因是，防疫需要和2020年，年預狂犬病的需要？ 17日開始瘋狂棒殺動物，打電話又說是按國家的政策來辦事？ 18日打電話又說是有疑似狂犬病？ 19日打電話直接說是確診了狂犬病致人死亡？ 直接把民眾搞懵了？前後說話自相矛盾，疑問重重？漏洞百出？ 面對群眾質疑態度相當的蠻橫，出言不遜！ 一個不懂得尊重自然，尊重一切物種生命的人，配做人民公僕嗎？ 微博

據知情者表示：小女孩是幾個月之前在門外玩耍，家長聽到狗叫聲跑出來後，檢查小女孩全身，結果發現沒有一點傷痕，因此就沒去醫院為孩子打狂犬疫苗針。結果2020年2月10日，女童因病搶救無效死亡，11日就定為因狂犬病死亡令人信服嗎？

【點擊圖片放大看，民眾如何質疑官方的解釋】

武漢肺炎疫情影響全球，要防控也一定要方向正確。（gisanddata）

民眾表示，「從來沒有收到任何疫情通知，沒有被告知政府準備採取強制免疫措施，以護民健康而直接登堂入室，大開殺戒進行整村動物活體大屠殺。」究竟是要防武漢肺炎還是瘋狗症？根本是假借疫情防控，以極端非法手段，暴力殺害小動物！

點擊圖片放大看，網民如何怒斥虐殺貓狗行為是違法

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【點擊圖片看內地網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

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