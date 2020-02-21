【萌寵充電站】史上最可愛貓「沙梨」登場　保證翻看1000次也不夠

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這對短腿可愛萌貓來自內地，在微博上早已是網紅。主人經常會替牠們穿上超萌的衣飾，令可愛度爆燈。主人表示，每天把可愛貓相分享出來，只是想治癒一下偶爾路過的每一個人。

腿這麼的短，樣子這麼可愛，誰不臣服下來。（微博@橘貓沙梨Sally）

對於可愛萌貓，許多人一看到照片已沒法抗拒。更有不少人是因為看到貓咪得意照片，而萌生出想養貓的念頭。就像這對在微博上人氣極高的貓咪──沙梨與佳佳，牠們的可愛實在令人心都溶化了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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吐舌賣萌最誘人

這對貓咪真的萌得沒極限，主人不時為牠們穿上可愛衣服，圓圓的大眼跟一身超軟萌的橘毛，配搭上可愛造型衣服，令可愛萌度超標。再加上兩貓都不討厭穿衣服，任由主人擺布加上衣帽，雖然有時候會吐吐舌來表達不滿，但可愛如此，實在令人看到已想尖叫！

養貓前應三思

有網民見到沙梨和佳佳這麼可愛，紛紛留言查詢在哪裏可買貓。但牠們的主人表示，「不要只看到貓咪可愛的一面就衝動養貓，任何一隻貓咪都有可愛與不可愛的時候。」所以養貓前真的要三思，以領養代替購買，而且養貓是一生一世的事，不應輕率。

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