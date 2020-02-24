松鼠10年來堅持回家報恩　今次送上大驚喜　媽媽見到狂賀

動物都有靈性。 美國有隻松鼠10年前被好心人救起，牠康復重投大自然後，仍然會不時回去探望這家人，早前還為他們送上了一個大驚喜！牠竟然懷孕了！還在他們家裏誕下三隻小松鼠們！

松鼠Bella小時候受到Brantley Harrison一家照顧。（Instagram圖片：cidandbella）

十年前，有隻松鼠受到貓頭鷹襲擊，險些就要送命，幸好被好心人發現、救起，牠輾轉被送到暫托動物經驗相當豐富的Brantley Harrison家。她過去曾經照顧過不少松鼠，即使這次只有4個月大的小松鼠，Brantley仍把牠照顧得非常好，她還為這隻小松鼠取名為Bella。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在Bella康復後，Brantley便把牠放回大自然。原以為她們的緣份會到此為止，沒想到Bella放生後，每隔一段時間就會「回家」探望她。據Brantley指，Bella經常會坐在她的家門前，讓她發現牠回來，牠偶爾還會跳到窗旁吸引她的注意，似乎把Brantley的家當成自己的娘家，甚至跟她的狗狗成為好朋友。

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回家產子送驚喜

早前，Brantley發現Bella的腿受傷，於是把牠接回家休養。沒想到，Bella竟然族送了一份大禮給Brantley，在她家裏誕下3隻小松鼠！看來Brantley的家是Bella感到最安心的地方！

從Brantley最初照顧Bella至今，已經過了10年，但Bella現在仍然會不時回去探望她、找她玩耍。而Brantley也會準備各式各樣的零食招待這位家人。

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7年前，美國有隻小松鼠被颶風吹走，並吹到人類的屋裏去。屋主不單好心地收留了牠，還特製作可愛的熊公仔，讓牠能每天抱著，安心睡覺！

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奧地利的野生動物攝影師Julian Rad，平日最喜歡拍攝野生的松鼠、倉鼠、兔子、狐狸。他在他的鏡頭下，每隻動物都展現出最精伶一面，原來松鼠內心戲超多，每張照片都彷彿在演戲！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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刺蝟雖然不是鼠類，但牠們的表情超豐富，好比動物界動帝！

近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

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